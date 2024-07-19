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"Автодор" восстановит дороги, поврежденные при строительстве обхода Твери - 19.07.2024, ПРАЙМ
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"Автодор" восстановит дороги, поврежденные при строительстве обхода Твери
"Автодор" восстановит дороги, поврежденные при строительстве обхода Твери - 19.07.2024, ПРАЙМ
"Автодор" восстановит дороги, поврежденные при строительстве обхода Твери
"Автодор" начал восстановление дорог, покрытие на которых было повреждено при подвозе материалов для строительства обхода Твери на трассе М-11 "Нева", сообщила... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T14:25+0300
2024-07-19T14:25+0300
экономика
россия
трасса м-11 "нева"
автодор
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. "Автодор" начал восстановление дорог, покрытие на которых было повреждено при подвозе материалов для строительства обхода Твери на трассе М-11 "Нева", сообщила госкомпания. "Дорожники приступили к ремонту автомобильных дорог, которые были задействованы для подвоза инертных материалов при строительстве Северного обхода Твери на М-11 "Нева. На региональной автомобильной дороге Тверь — Рождествено — 1-е Мая — Ильинское уже приступили к фрезерованию изношенного асфальтобетонного покрытия. Восстановление планируют завершить к концу года", — говорится в сообщении. В нем отмечается, что в 2022 году, перед началом строительства обхода Твери, совместно с правительством области была разработана и согласована транспортная схема подвоза инертных материалов. 16 июля было открыто движение по всему 62-километровому обходу Твери. Этот новый участок стал заключительным элементом в строительстве скоростной автомагистрали М-11 "Нева", обеспечив возможность бесшовного скоростного сообщения от Санкт-Петербурга до Казани и Краснодара.
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россия, трасса м-11 "нева", автодор
Экономика, РОССИЯ, трасса М-11 "Нева", Автодор
14:25 19.07.2024
 
"Автодор" восстановит дороги, поврежденные при строительстве обхода Твери

"Автодор" восстановит дороги, поврежденные при строительстве обхода Твери

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 июл ПРАЙМ. "Автодор" начал восстановление дорог, покрытие на которых было повреждено при подвозе материалов для строительства обхода Твери на трассе М-11 "Нева", сообщила госкомпания.
"Дорожники приступили к ремонту автомобильных дорог, которые были задействованы для подвоза инертных материалов при строительстве Северного обхода Твери на М-11 "Нева. На региональной автомобильной дороге Тверь — Рождествено — 1-е Мая — Ильинское уже приступили к фрезерованию изношенного асфальтобетонного покрытия. Восстановление планируют завершить к концу года", — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что в 2022 году, перед началом строительства обхода Твери, совместно с правительством области была разработана и согласована транспортная схема подвоза инертных материалов.
16 июля было открыто движение по всему 62-километровому обходу Твери. Этот новый участок стал заключительным элементом в строительстве скоростной автомагистрали М-11 "Нева", обеспечив возможность бесшовного скоростного сообщения от Санкт-Петербурга до Казани и Краснодара.
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ЭкономикаРОССИЯтрасса М-11 "Нева"Автодор
 
 
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