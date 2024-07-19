Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Известия": ЦБ намерен повысить ключевую ставку до 18% - 19.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240719/bank-850260029.html
"Известия": ЦБ намерен повысить ключевую ставку до 18%
"Известия": ЦБ намерен повысить ключевую ставку до 18% - 19.07.2024, ПРАЙМ
"Известия": ЦБ намерен повысить ключевую ставку до 18%
Центробанк намерен повысить ключевую ставку до 18% на фоне роста цен в стране и невыполнения плана по инфляции, сообщают "Известия" с опорой на данные... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T10:10+0300
2024-07-19T10:10+0300
банк россии
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83714/03/837140323_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_854c0901e4fbf817a3a26f31d520ead0.jpg
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Центробанк намерен повысить ключевую ставку до 18% на фоне роста цен в стране и невыполнения плана по инфляции, сообщают "Известия" с опорой на данные собственного прогноза."ЦБ может поднять ключевую ставку на 2 п.п., до 18%, по итогам заседания 26 июля", — говорится в материале издания.Отмечается, что ставка может быть повышена даже до 19-20%. Некоторые эксперты видят основным источником повышения ставки значительное отклонение инфляции от последнего прогноза.Опрошенные изданием эксперты также отметили, что повышение ставок не помогло охладить рынок, который продемонстрировал существенный рост в этом году.Ранее сообщалось, что аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ РФ на 2024 год до 16,8% с 15,9%, следует из макроэкономического опроса Банка России.
https://1prime.ru/20240717/stavka-850217937.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83714/03/837140323_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7512149176bc97db5d42739f60190e5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
Банк России, РОССИЯ
10:10 19.07.2024
 
"Известия": ЦБ намерен повысить ключевую ставку до 18%

"Известия": Банк России хочет повысить ключевую ставку до 18%

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Центробанк намерен повысить ключевую ставку до 18% на фоне роста цен в стране и невыполнения плана по инфляции, сообщают "Известия" с опорой на данные собственного прогноза.
"ЦБ может поднять ключевую ставку на 2 п.п., до 18%, по итогам заседания 26 июля", — говорится в материале издания.
Отмечается, что ставка может быть повышена даже до 19-20%. Некоторые эксперты видят основным источником повышения ставки значительное отклонение инфляции от последнего прогноза.
Опрошенные изданием эксперты также отметили, что повышение ставок не помогло охладить рынок, который продемонстрировал существенный рост в этом году.
Ранее сообщалось, что аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ РФ на 2024 год до 16,8% с 15,9%, следует из макроэкономического опроса Банка России.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
ЦБ: аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год
17 июля, 16:59
 
Банк РоссииРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала