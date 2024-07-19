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"Известия": ЦБ намерен повысить ключевую ставку до 18%
"Известия": ЦБ намерен повысить ключевую ставку до 18% - 19.07.2024, ПРАЙМ
"Известия": ЦБ намерен повысить ключевую ставку до 18%
Центробанк намерен повысить ключевую ставку до 18% на фоне роста цен в стране и невыполнения плана по инфляции, сообщают "Известия" с опорой на данные... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T10:10+0300
2024-07-19T10:10+0300
2024-07-19T10:10+0300
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Центробанк намерен повысить ключевую ставку до 18% на фоне роста цен в стране и невыполнения плана по инфляции, сообщают "Известия" с опорой на данные собственного прогноза."ЦБ может поднять ключевую ставку на 2 п.п., до 18%, по итогам заседания 26 июля", — говорится в материале издания.Отмечается, что ставка может быть повышена даже до 19-20%. Некоторые эксперты видят основным источником повышения ставки значительное отклонение инфляции от последнего прогноза.Опрошенные изданием эксперты также отметили, что повышение ставок не помогло охладить рынок, который продемонстрировал существенный рост в этом году.Ранее сообщалось, что аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ РФ на 2024 год до 16,8% с 15,9%, следует из макроэкономического опроса Банка России.
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россия
"Известия": ЦБ намерен повысить ключевую ставку до 18%
"Известия": Банк России хочет повысить ключевую ставку до 18%
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ.
Центробанк намерен повысить ключевую ставку до 18% на фоне роста цен в стране и невыполнения плана по инфляции, сообщают
"Известия" с опорой на данные собственного прогноза.
"ЦБ может поднять ключевую ставку на 2 п.п., до 18%, по итогам заседания 26 июля", — говорится в материале издания.
Отмечается, что ставка может быть повышена даже до 19-20%. Некоторые эксперты видят основным источником повышения ставки значительное отклонение инфляции от последнего прогноза.
Опрошенные изданием эксперты также отметили, что повышение ставок не помогло охладить рынок, который продемонстрировал существенный рост в этом году.
Ранее сообщалось, что аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ РФ на 2024 год до 16,8% с 15,9%, следует из макроэкономического опроса Банка России.
ЦБ: аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год