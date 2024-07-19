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Крупные банки ЮАР предупредили об ограничениях в обслуживании из-за IT-сбоя

Крупные банки ЮАР предупредили об ограничениях в обслуживании из-за IT-сбоя - 19.07.2024, ПРАЙМ

Крупные банки ЮАР предупредили об ограничениях в обслуживании из-за IT-сбоя

Два крупных банка в ЮАР, в числе которых Capitec и Absa, предупредили о возможных ограничениях в клиентском обслуживании из-за глобального технического сбоя. | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T11:31+0300

2024-07-19T11:31+0300

2024-07-19T11:41+0300

юар

банк

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Два крупных банка в ЮАР, в числе которых Capitec и Absa, предупредили о возможных ограничениях в клиентском обслуживании из-за глобального технического сбоя.Глобальный технический сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании, начался утром в пятницу. Техническая проблема, как сообщил ранее телеканал ABC, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike."Из-за неожиданной проблемы с международным поставщиком услуг в настоящее время мы испытываем общенациональные перебои в обслуживании", - написал крупнейший в стране банк Capitec в своём аккаунте в социальной сети Х, добавив, что платежи по картам и банкоматы компании продолжают работать в штатном режиме.В свою очередь банк Absa в ЮАР предупредил своих клиентов в своём аккаунте в социальной сети Х, что в результате сбоя может быть затронуто качество ряда оказываемых банком услуг. Компания также заявила о сбое в работе своего банковского приложения.Американский портал Verge ранее сообщил, что причиной глобального сбоя стала критическая ошибка при загрузке устройств, работающих на базе операционной системы Windows.

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юар, банк