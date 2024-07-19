https://1prime.ru/20240719/bank-850276267.html
ЦБ передаст свои здания Росимуществу
ЦБ передаст свои здания Росимуществу - 19.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ передаст свои здания Росимуществу
ЦБ РФ ПЛАНИРУЕТ ПОЛУЧИТЬ НОВЫЙ ОФИСНЫЙ ЦЕНТР В I КВАРТАЛЕ 2026 ГОДА, СВОИ ЗДАНИЯ КРОМЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ НА НЕГЛИННОЙ ПЕРЕДАСТ РОСИМУЩЕСТВУ - ЦБ | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T15:09+0300
2024-07-19T15:09+0300
2024-07-19T15:09+0300
банк россии
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_a856e8523f6ad24d5c64040d964a809f.jpg
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ ПЛАНИРУЕТ ПОЛУЧИТЬ НОВЫЙ ОФИСНЫЙ ЦЕНТР В I КВАРТАЛЕ 2026 ГОДА, СВОИ ЗДАНИЯ КРОМЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ НА НЕГЛИННОЙ ПЕРЕДАСТ РОСИМУЩЕСТВУ - ЦБ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_efb703fc18e27e2c6fb8305f4ce5494e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
ЦБ передаст свои здания Росимуществу
ЦБ передаст свои здания Росимуществу, кроме исторического здания на Неглинной