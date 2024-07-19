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"Король-то голый". Британцы открыто высказались об обстановке в США - 19.07.2024, ПРАЙМ
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"Король-то голый". Британцы открыто высказались об обстановке в США
"Король-то голый". Британцы открыто высказались об обстановке в США - 19.07.2024, ПРАЙМ
"Король-то голый". Британцы открыто высказались об обстановке в США
Соединенные Штаты давно лишились глобального авторитета и уже стоят на краю обрыва, передает издание The Guardian. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T11:42+0300
2024-07-19T11:42+0300
политика
сша
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты давно лишились глобального авторитета и уже стоят на краю обрыва, передает издание The Guardian."Правда состоит в том, что в американская политическая система уже давно не функционирует как надо, и отчасти в этом виновата демократическая элита", — говорится в статье.Отмечается, что США сталкиваются с проблемами, которые делают их экономическую систему неэффективной и уязвимой для демагогии. Кроме того, сейчас Америка может быть сравнима с геронтократией, слабеющей сверхдержавой и терпящей унижения за рубежом.Налоги для корпораций снижаются, а налоговое бремя для рядовых американцев растет, что вызывает дискредитацию социальных программ для бедных .Демократическая элита не справляется с этими проблемами, не меняя ситуацию, а провал экономической политики демократов ведет к росту популярности Трампа. Все это подводит к глубочайшему расколу в американском обществе."Все это совершенно точно подмечено. Но многие люди у нас просто не могут вынести, когда им говорят, что "король-то голый", — заключил один из читателей издания.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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сша, великобритания
Политика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
11:42 19.07.2024
 
"Король-то голый". Британцы открыто высказались об обстановке в США

The Guardian: США переживают сильнейший идеологический кризис

© Фото : Official White House Photo by Cameron SmithПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© Фото : Official White House Photo by Cameron Smith
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты давно лишились глобального авторитета и уже стоят на краю обрыва, передает издание The Guardian.
"Правда состоит в том, что в американская политическая система уже давно не функционирует как надо, и отчасти в этом виновата демократическая элита", — говорится в статье.
Отмечается, что США сталкиваются с проблемами, которые делают их экономическую систему неэффективной и уязвимой для демагогии. Кроме того, сейчас Америка может быть сравнима с геронтократией, слабеющей сверхдержавой и терпящей унижения за рубежом.
Налоги для корпораций снижаются, а налоговое бремя для рядовых американцев растет, что вызывает дискредитацию социальных программ для бедных .Демократическая элита не справляется с этими проблемами, не меняя ситуацию, а провал экономической политики демократов ведет к росту популярности Трампа. Все это подводит к глубочайшему расколу в американском обществе.
"Все это совершенно точно подмечено. Но многие люди у нас просто не могут вынести, когда им говорят, что "король-то голый", — заключил один из читателей издания.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Выступление Джо Байдена после подписания закона о выделении помощи союзникам США - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
В США узнали о выходе Байдена из президентской гонки
08:55
 
ПолитикаСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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