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"Король-то голый". Британцы открыто высказались об обстановке в США

"Король-то голый". Британцы открыто высказались об обстановке в США - 19.07.2024, ПРАЙМ

"Король-то голый". Британцы открыто высказались об обстановке в США

Соединенные Штаты давно лишились глобального авторитета и уже стоят на краю обрыва, передает издание The Guardian. | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T11:42+0300

2024-07-19T11:42+0300

2024-07-19T11:42+0300

политика

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты давно лишились глобального авторитета и уже стоят на краю обрыва, передает издание The Guardian."Правда состоит в том, что в американская политическая система уже давно не функционирует как надо, и отчасти в этом виновата демократическая элита", — говорится в статье.Отмечается, что США сталкиваются с проблемами, которые делают их экономическую систему неэффективной и уязвимой для демагогии. Кроме того, сейчас Америка может быть сравнима с геронтократией, слабеющей сверхдержавой и терпящей унижения за рубежом.Налоги для корпораций снижаются, а налоговое бремя для рядовых американцев растет, что вызывает дискредитацию социальных программ для бедных .Демократическая элита не справляется с этими проблемами, не меняя ситуацию, а провал экономической политики демократов ведет к росту популярности Трампа. Все это подводит к глубочайшему расколу в американском обществе."Все это совершенно точно подмечено. Но многие люди у нас просто не могут вынести, когда им говорят, что "король-то голый", — заключил один из читателей издания.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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