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Биржевая цена на бензин Аи-95 превысила 74 тысячи рублей

Биржевая цена на бензин Аи-95 превысила 74 тысячи рублей - 19.07.2024, ПРАЙМ

Биржевая цена на бензин Аи-95 превысила 74 тысячи рублей

Стоимость бензина Аи-95 выросла на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю на 6,1%, превысив к закрытию торговой сессии... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T14:42+0300

2024-07-19T14:42+0300

2024-07-19T14:42+0300

энергетика

россия

бензин

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 выросла на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю на 6,1%, превысив к закрытию торговой сессии пятницы 74 тысячи рублей, свидетельствуют данные торгов. Так, только за последний торговый день недели бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России подорожал на 0,49%, до 74 313 рублей. Это максимальный уровень с 18 сентября. А стоимость бензина Аи-92 хотя и снизилась в пятницу на 0,99%, до 57 333 рублей, за неделю все равно выросла на 3,3%. Летнее дизельное топливо по итогам торговой сессии подорожало на 1,26%, до 61 949 рублей за тонну, а за неделю рост составил 4,2%. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГов) по итогам торговой сессии снизилась на 0,63%, до 33 521 рублей за тонну, а мазута - выросла на 1,82%, до 32 688 рублей. В то же время тонна авиакеросина второй день не меняется в цене и по итогам пятницы стоила 78 643 рубля за тонну. На прошлой неделе Минэнерго сообщило РИА Новости, что плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах идут по графику и не влияют на выполнение показателей по выпуску и поставкам топлива на внутренний рынок, сформированных запасов достаточно для его стабильного и бесперебойного обеспечения. ФАС 17 июля сообщила, что потребует от нефтяников обосновать рост оптовой цены бензина Аи-95, и рекомендовала увеличить его продажи на бирже на фоне сезонного спроса на эту марку. Правительство РФ 28 июня продлило разрешение на экспорт бензина до августа. Кабмин с 1 марта на полгода ввел запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, однако в конце мая запрет был приостановлен. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил в понедельник, что кабмин возобновит запрет в случае напряженной ситуации на рынке - решение на август будет принято в конце июля. При этом в среду издание РБК сообщило, что Минэнерго предлагает продлить ограничения на осень.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бензин