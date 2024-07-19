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Биржа Nasdaq оценила влияние массового сбоя на свою работу
Биржа Nasdaq оценила влияние массового сбоя на свою работу - 19.07.2024, ПРАЙМ
Биржа Nasdaq оценила влияние массового сбоя на свою работу
Одна из крупнейших фондовых бирж США Nasdaq заявила, что глобальный технологический сбой систем, работающих на приложениях Microsoft, не затронул ее работу, в... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T16:35+0300
2024-07-19T16:35+0300
2024-07-19T16:37+0300
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ВАШИНГТОН, 19 июл – ПРАЙМ. Одна из крупнейших фондовых бирж США Nasdaq заявила, что глобальный технологический сбой систем, работающих на приложениях Microsoft, не затронул ее работу, в связи с чем ожидает, что американские рынки "откроются нормально". "Наши европейские рынки и премаркет-торговля в США работают нормально. Мы ожидаем, что американские рынки откроются нормально", - говорится в заявлении фондовой биржи, опубликованном в пятницу. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
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сша, nasdaq, сбой
Биржа Nasdaq оценила влияние массового сбоя на свою работу
Биржа Nasdaq заявила, что глобальный сбой не повлиял на ее работу
ВАШИНГТОН, 19 июл – ПРАЙМ. Одна из крупнейших фондовых бирж США Nasdaq заявила, что глобальный технологический сбой систем, работающих на приложениях Microsoft, не затронул ее работу, в связи с чем ожидает, что американские рынки "откроются нормально".
"Наши европейские рынки и премаркет-торговля в США работают нормально. Мы ожидаем, что американские рынки откроются нормально", - говорится в заявлении фондовой биржи, опубликованном в пятницу.
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.