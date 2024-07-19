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В ИКАО призвали усиливать кибербезопасность после масштабного IT-сбоя
В ИКАО призвали усиливать кибербезопасность после масштабного IT-сбоя - 19.07.2024, ПРАЙМ
В ИКАО призвали усиливать кибербезопасность после масштабного IT-сбоя
Международная организация гражданской авиации (ИКАО), комментируя РИА Новости глобальный IT-сбой, который в том числе нарушил работу аэропортов и авиакомпаний в | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T16:36+0300
2024-07-19T16:36+0300
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ВАШИНГТОН, 19 июл – ПРАЙМ. Международная организация гражданской авиации (ИКАО), комментируя РИА Новости глобальный IT-сбой, который в том числе нарушил работу аэропортов и авиакомпаний в разных странах мира, напомнила о принятой в ходе последней ассамблеи резолюции, в которой содержался призыв к экстренному усилению кибербезопасности.Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor."Я хотел бы прояснить, что ИКАО является органом, устанавливающим технические стандарты. Операционные вопросы по полетам стоит адресовать затронутым регуляторам и операторам. В то же время, я могу напомнить, что в ходе последней ассамблеи ИКАО члены приняли резолюцию по этому вопросу", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы организации Вильям Райлан-Кларк.Он напомнил, что в резолюции по итогам заседания ассамблеи в октябре 2022 года указывалось, что в ИКАО подтверждают "важность и безотлагательность решения проблем кибербезопасности и киберустойчивости критически важных систем гражданской авиации и ее данных и информации от киберугроз и опасностей, в том числе в контексте гражданской и военной авиации", рассматривают "необходимость совместной работы по созданию эффективной и координированной глобальной основы для решения проблем кибербезопасности в авиации и поддержки кибербезопасности и киберустойчивости глобальной системы авиации к киберугрозам, которые могут подрывать основы безопасности полетов и/или авиационной безопасности гражданской авиации".В организации также признают "руководящую роль и деятельность ИКАО в области авиационной кибербезопасности и киберустойчивости, вносящих значительный вклад в комплексный подход к этому вопросу в рамках различных авиационных дисциплин", говорилось в резолюции.
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сша, сбой, икао
В ИКАО призвали усиливать кибербезопасность после масштабного IT-сбоя
В ИКАО напомнили об усилении кибербезопасности после масштабного IT-сбоя
ВАШИНГТОН, 19 июл – ПРАЙМ. Международная организация гражданской авиации (ИКАО), комментируя РИА Новости глобальный IT-сбой, который в том числе нарушил работу аэропортов и авиакомпаний в разных странах мира, напомнила о принятой в ходе последней ассамблеи резолюции, в которой содержался призыв к экстренному усилению кибербезопасности.
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
"Я хотел бы прояснить, что ИКАО является органом, устанавливающим технические стандарты. Операционные вопросы по полетам стоит адресовать затронутым регуляторам и операторам. В то же время, я могу напомнить, что в ходе последней ассамблеи ИКАО члены приняли резолюцию по этому вопросу", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы организации Вильям Райлан-Кларк.
Он напомнил, что в резолюции по итогам заседания ассамблеи в октябре 2022 года указывалось, что в ИКАО подтверждают "важность и безотлагательность решения проблем кибербезопасности и киберустойчивости критически важных систем гражданской авиации и ее данных и информации от киберугроз и опасностей, в том числе в контексте гражданской и военной авиации", рассматривают "необходимость совместной работы по созданию эффективной и координированной глобальной основы для решения проблем кибербезопасности в авиации и поддержки кибербезопасности и киберустойчивости глобальной системы авиации к киберугрозам, которые могут подрывать основы безопасности полетов и/или авиационной безопасности гражданской авиации".
В организации также признают "руководящую роль и деятельность ИКАО в области авиационной кибербезопасности и киберустойчивости, вносящих значительный вклад в комплексный подход к этому вопросу в рамках различных авиационных дисциплин", говорилось в резолюции.