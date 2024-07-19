Рынок получил поддержку от "Газпрома" и вынырнул

МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя закрылась небольшим ростом фондовых индексов. Индекс МосБиржи вырос на 1,4%, а валютный индекс РТС на 1,2%. Расчетный курс рубля по отношению к доллару ослаб на 0,25% и торговался в пятницу вблизи отметки 87,2.Рынок почувствовал поддержку от акций "Газпрома", которые выросли за неделю на 10%. Росту способствовала техническая перепроданность акции, а также позитивный информационный фон. В новостных лентах появилась информация об установлении абсолютного рекорда по поставкам газа российским потребителям в летний период, на фоне рекордных оптовых цен на электроэнергию в Европейской части России и на Урале, вызванных пиком жары в основном на территории объединённого энергетического центра (ОЭЦ) юга России.Эффект от дивидендных "отсечек" был небольшим, по сравнению с аналогичным эффектом на прошлой неделе. Характер движения цен на акции, после дивидендного гэпа в основном был восходящим, что способствовало росту индекса в течение дня и закрытию дивидендного гэпа уже ближе к вечерним торгам.На следующей неделе мы ожидаем консолидации и продолжения роста российского рынка акций. Поддержку могут оказать сильные цифры отчетности НОВАТЭКа, за первое полугодие и операционные результаты Русгидро, где можно ждать роста генерации на ГЭС. В конце недели волатильность может вырасти на решении ЦБ о ключевой ставке, консенсус предполагает рост показателя до 18%.
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя закрылась небольшим ростом фондовых индексов. Индекс МосБиржи вырос на 1,4%, а валютный индекс РТС на 1,2%. Расчетный курс рубля по отношению к доллару ослаб на 0,25% и торговался в пятницу вблизи отметки 87,2.
Рынок почувствовал поддержку от акций "Газпрома", которые выросли за неделю на 10%. Росту способствовала техническая перепроданность акции, а также позитивный информационный фон. В новостных лентах появилась информация об установлении абсолютного рекорда по поставкам газа российским потребителям в летний период, на фоне рекордных оптовых цен на электроэнергию в Европейской части России и на Урале, вызванных пиком жары в основном на территории объединённого энергетического центра (ОЭЦ) юга России.
Эффект от дивидендных "отсечек" был небольшим, по сравнению с аналогичным эффектом на прошлой неделе. Характер движения цен на акции, после дивидендного гэпа в основном был восходящим, что способствовало росту индекса в течение дня и закрытию дивидендного гэпа уже ближе к вечерним торгам.
На следующей неделе мы ожидаем консолидации и продолжения роста российского рынка акций. Поддержку могут оказать сильные цифры отчетности НОВАТЭКа, за первое полугодие и операционные результаты Русгидро, где можно ждать роста генерации на ГЭС. В конце недели волатильность может вырасти на решении ЦБ о ключевой ставке, консенсус предполагает рост показателя до 18%.
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