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Рынок получил поддержку от "Газпрома" и вынырнул - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Рынок получил поддержку от "Газпрома" и вынырнул
Рынок получил поддержку от "Газпрома" и вынырнул - 19.07.2024, ПРАЙМ
Рынок получил поддержку от "Газпрома" и вынырнул
Прошедшая торговая неделя закрылась небольшим ростом фондовых индексов. Индекс МосБиржи вырос на 1,4%, а валютный индекс РТС на 1,2%. Расчетный курс рубля по... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T18:45+0300
2024-07-19T18:45+0300
мнения аналитиков
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя закрылась небольшим ростом фондовых индексов. Индекс МосБиржи вырос на 1,4%, а валютный индекс РТС на 1,2%. Расчетный курс рубля по отношению к доллару ослаб на 0,25% и торговался в пятницу вблизи отметки 87,2.Рынок почувствовал поддержку от акций "Газпрома", которые выросли за неделю на 10%. Росту способствовала техническая перепроданность акции, а также позитивный информационный фон. В новостных лентах появилась информация об установлении абсолютного рекорда по поставкам газа российским потребителям в летний период, на фоне рекордных оптовых цен на электроэнергию в Европейской части России и на Урале, вызванных пиком жары в основном на территории объединённого энергетического центра (ОЭЦ) юга России.Эффект от дивидендных "отсечек" был небольшим, по сравнению с аналогичным эффектом на прошлой неделе. Характер движения цен на акции, после дивидендного гэпа в основном был восходящим, что способствовало росту индекса в течение дня и закрытию дивидендного гэпа уже ближе к вечерним торгам.На следующей неделе мы ожидаем консолидации и продолжения роста российского рынка акций. Поддержку могут оказать сильные цифры отчетности НОВАТЭКа, за первое полугодие и операционные результаты Русгидро, где можно ждать роста генерации на ГЭС. В конце недели волатильность может вырасти на решении ЦБ о ключевой ставке, консенсус предполагает рост показателя до 18%.
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Александр Власенко
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ПРАЙМ
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4.7
96
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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40
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мнения аналитиков, биржи
Мнения аналитиков, биржи
18:45 19.07.2024
 

Рынок получил поддержку от "Газпрома" и вынырнул

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя закрылась небольшим ростом фондовых индексов. Индекс МосБиржи вырос на 1,4%, а валютный индекс РТС на 1,2%. Расчетный курс рубля по отношению к доллару ослаб на 0,25% и торговался в пятницу вблизи отметки 87,2.

Рынок почувствовал поддержку от акций "Газпрома", которые выросли за неделю на 10%. Росту способствовала техническая перепроданность акции, а также позитивный информационный фон. В новостных лентах появилась информация об установлении абсолютного рекорда по поставкам газа российским потребителям в летний период, на фоне рекордных оптовых цен на электроэнергию в Европейской части России и на Урале, вызванных пиком жары в основном на территории объединённого энергетического центра (ОЭЦ) юга России.

Эффект от дивидендных "отсечек" был небольшим, по сравнению с аналогичным эффектом на прошлой неделе. Характер движения цен на акции, после дивидендного гэпа в основном был восходящим, что способствовало росту индекса в течение дня и закрытию дивидендного гэпа уже ближе к вечерним торгам.

На следующей неделе мы ожидаем консолидации и продолжения роста российского рынка акций. Поддержку могут оказать сильные цифры отчетности НОВАТЭКа, за первое полугодие и операционные результаты Русгидро, где можно ждать роста генерации на ГЭС. В конце недели волатильность может вырасти на решении ЦБ о ключевой ставке, консенсус предполагает рост показателя до 18%.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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