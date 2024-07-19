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Туалетную бумагу с отечественной смываемой втулкой распространят по всей РФ

Туалетную бумагу с отечественной смываемой втулкой распространят по всей РФ - 19.07.2024, ПРАЙМ

Туалетную бумагу с отечественной смываемой втулкой распространят по всей РФ

Туалетная бумага с первой смываемой отечественной втулкой, технологию изготовления которой запатентовал архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, появится на... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T10:41+0300

2024-07-19T10:41+0300

2024-07-19T10:54+0300

россия

туалетная бумага

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МУРМАНСК, 18 июл – ПРАЙМ. Туалетная бумага с первой смываемой отечественной втулкой, технологию изготовления которой запатентовал архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, появится на полках всех российских магазинов, сообщили РИА Новости в пресс-службе комбината. "Что касается регионов поставок, "Архбум тиссью групп": постепенно бумага со смываемой втулкой попадёт на полки всех российских магазинов", - отметили в компании. При этом здесь сообщили, что не могут назвать объемы производства "по вполне понятным причинам", поскольку они являются коммерческой тайной. Ранее стало известно, что дочерняя компания архангельского ЦБК - ООО "Архбум тиссью групп" в Калужской области импортозаместила смываемую втулку туалетной бумаги бренда Soffione, технология ее производства была впервые разработана в России, изобретение запатентовали. Производитель отмечает, что втулка полностью состоит из беленой целлюлозы и склеивается водорастворимым клеем, который безопасен для окружающей среды. Кроме того, продукт полностью растворяется в течение семи секунд даже в жесткой воде, что отличает её от втулки другого бренда, прекратившего поставки в Россию. Калужская компания "Архбум тиссью групп" - лидер среди российских производителей санитарно-гигиенических изделий. Фирма основана в 2018 году, выпускает туалетную бумагу и бумажные полотенца.

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россия, туалетная бумага