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Туалетную бумагу с отечественной смываемой втулкой распространят по всей РФ - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Туалетную бумагу с отечественной смываемой втулкой распространят по всей РФ
Туалетную бумагу с отечественной смываемой втулкой распространят по всей РФ - 19.07.2024, ПРАЙМ
Туалетную бумагу с отечественной смываемой втулкой распространят по всей РФ
Туалетная бумага с первой смываемой отечественной втулкой, технологию изготовления которой запатентовал архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, появится на... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T10:41+0300
2024-07-19T10:54+0300
россия
туалетная бумага
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МУРМАНСК, 18 июл – ПРАЙМ. Туалетная бумага с первой смываемой отечественной втулкой, технологию изготовления которой запатентовал архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, появится на полках всех российских магазинов, сообщили РИА Новости в пресс-службе комбината. "Что касается регионов поставок, "Архбум тиссью групп": постепенно бумага со смываемой втулкой попадёт на полки всех российских магазинов", - отметили в компании. При этом здесь сообщили, что не могут назвать объемы производства "по вполне понятным причинам", поскольку они являются коммерческой тайной. Ранее стало известно, что дочерняя компания архангельского ЦБК - ООО "Архбум тиссью групп" в Калужской области импортозаместила смываемую втулку туалетной бумаги бренда Soffione, технология ее производства была впервые разработана в России, изобретение запатентовали. Производитель отмечает, что втулка полностью состоит из беленой целлюлозы и склеивается водорастворимым клеем, который безопасен для окружающей среды. Кроме того, продукт полностью растворяется в течение семи секунд даже в жесткой воде, что отличает её от втулки другого бренда, прекратившего поставки в Россию. Калужская компания "Архбум тиссью групп" - лидер среди российских производителей санитарно-гигиенических изделий. Фирма основана в 2018 году, выпускает туалетную бумагу и бумажные полотенца.
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россия, туалетная бумага
РОССИЯ, туалетная бумага
10:41 19.07.2024 (обновлено: 10:54 19.07.2024)
 
Туалетную бумагу с отечественной смываемой втулкой распространят по всей РФ

Туалетная бумага с первой отечественной смываемой втулкой появится по всей РФ

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПроизводство туалетной бумаги
Производство туалетной бумаги - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МУРМАНСК, 18 июл – ПРАЙМ. Туалетная бумага с первой смываемой отечественной втулкой, технологию изготовления которой запатентовал архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, появится на полках всех российских магазинов, сообщили РИА Новости в пресс-службе комбината.
"Что касается регионов поставок, "Архбум тиссью групп": постепенно бумага со смываемой втулкой попадёт на полки всех российских магазинов", - отметили в компании.
При этом здесь сообщили, что не могут назвать объемы производства "по вполне понятным причинам", поскольку они являются коммерческой тайной.
Ранее стало известно, что дочерняя компания архангельского ЦБК - ООО "Архбум тиссью групп" в Калужской области импортозаместила смываемую втулку туалетной бумаги бренда Soffione, технология ее производства была впервые разработана в России, изобретение запатентовали.
Производитель отмечает, что втулка полностью состоит из беленой целлюлозы и склеивается водорастворимым клеем, который безопасен для окружающей среды. Кроме того, продукт полностью растворяется в течение семи секунд даже в жесткой воде, что отличает её от втулки другого бренда, прекратившего поставки в Россию.
Калужская компания "Архбум тиссью групп" - лидер среди российских производителей санитарно-гигиенических изделий. Фирма основана в 2018 году, выпускает туалетную бумагу и бумажные полотенца.
 
РОССИЯтуалетная бумага
 
 
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