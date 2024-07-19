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Часть Дагестана временно осталась без света
Часть Дагестана временно осталась без света - 19.07.2024, ПРАЙМ
Часть Дагестана временно осталась без света
Временные ограничения подачи электроэнергии введены в Дагестане из-за дефицита мощности в энергосистеме на юге РФ, сообщает минэнерго республики. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T12:46+0300
2024-07-19T12:46+0300
2024-07-19T12:46+0300
энергетика
россия
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свет
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МАХАЧКАЛА, 19 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения подачи электроэнергии введены в Дагестане из-за дефицита мощности в энергосистеме на юге РФ, сообщает минэнерго республики. "Временные графики ограничения потребления электроэнергии введены из-за перегруза сечения "Волгоград - Ростов"… После ликвидации дефицита мощности в энергосистеме электроснабжение потребителей будет осуществляться в нормальном режиме", – говорится в сообщении.
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россия, дагестан, свет
Энергетика, РОССИЯ, Дагестан, свет
Часть Дагестана временно осталась без света
Часть Дагестана осталась без света из-за дефицита мощности в энергосистеме
МАХАЧКАЛА, 19 июл - ПРАЙМ. Временные ограничения подачи электроэнергии введены в Дагестане из-за дефицита мощности в энергосистеме на юге РФ, сообщает минэнерго республики.
"Временные графики ограничения потребления электроэнергии введены из-за перегруза сечения "Волгоград - Ростов"… После ликвидации дефицита мощности в энергосистеме электроснабжение потребителей будет осуществляться в нормальном режиме", – говорится в сообщении.