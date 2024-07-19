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Если завтра дефолт. Что припасли главные должники мира - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Если завтра дефолт. Что припасли главные должники мира
Если завтра дефолт. Что припасли главные должники мира - 19.07.2024, ПРАЙМ
Если завтра дефолт. Что припасли главные должники мира
Сто один триллион долларов глобального госдолга - это не виртуальные, а вполне реальные деньги, которые государства занимают для финансирования своих расходов. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T08:00+0300
2024-07-19T08:00+0300
мнения аналитиков
дефолт
внешний долг
государственный долг
мировой долг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850123964.jpg?1721365200
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Сто один триллион долларов глобального госдолга - это не виртуальные, а вполне реальные деньги, которые государства занимают для финансирования своих расходов.Круг кредиторов достаточно широк. Большая часть заимствований осуществляется посредством выпуска государственных облигаций. В этом случае инвесторами в госдолг являются центральные банки и суверенные фонды других стран, инвестиционные и негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, банки, крупные компании нефинансового сектора и частные лица.Кроме того, госдолг образуется за счет привлечения кредитов международных финансовых организаций (МВФ, Всемирный Банк, Новый банк развития (“банк БРИКС”), региональные банки развития), кредитов других государств и коммерческих банков.Что касается трактовки “живут не по средствам”, то она не всегда применима. Мы ведь считаем совершенно нормальным, когда компания привлекает кредит или размещает облигационный займ, потому что в определённый момент для решения определённых задач нужна концентрация больших денег, которые компания вернёт за счёт будущей прибыли. Но то же самое относится и к государствам. Растёт население, растут затраты самого разного рода и на их оплату не хватает доходов бюджетов.Даже если государство действительно живёт не по средствам, как, например, США, долг которых составляет 35,8% мировой экономики, ключевым фактором все-таки является способность обслуживать долг, то есть осуществлять текущие платежи. Хотя, конечно, опережающий рост долга относительно роста экономики не может не вызывать тревоги.Средства для оплаты - доходы государств-должников и новые заимствования. Если кто-то из должников не найдёт средств, то последствия для мировой экономики будут определяться размером экономики должника. Например, Аргентина сейчас уверенно идёт к очередному дефолту. И, хотя это достаточно крупная экономика, думаю, что мировая финансовая система это выдержит. Дефолт маленьких и слабых экономик вообще никто, кроме профессионалов, не заметит.Другое дело - крупнейшие заёмщики, как США, Китай и Япония. В этом случае даже не дефолт, а просто снижение возможностей обслуживать долг и попытка его реструктуризации может привести к обвалу финансовых рынков, причём более масштабному, чем во время Великой Депрессии.Что касается ситуации, когда все откажутся платить, то пока такого не было, даже в результате двух мировых войн XX века, поэтому любой сценарий глобального дефолта может быть только гипотетическим. Исключить глобальный дефолт, конечно, полностью нельзя. Если он всё-таки произойдёт, то я не думаю, что “всё обнулится”.Крупные игроки, особенно с большим военным потенциалом, скорее всего, будут договариваться о хотя бы частичном учёте интересов друг друга и выстраивании новой системы отношений. Ну, а мелкие игроки окажутся в аутсайдерах, их интересы едва ли кто-то будет учитывать и долги им едва ли простят, поэтому им просто станет сложнее выживать.Автор - Владимир Григорьев к.э.н., доцент экономического факультета РУДН
ПРАЙМ
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2024
Владимир Григорьев
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Владимир Григорьев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847783089_0:0:623:623_100x100_80_0_0_9fea1e5e2db4b44a10a3699177342d49.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, дефолт, внешний долг, государственный долг, мировой долг
Мнения аналитиков, дефолт, внешний долг, государственный долг, мировой долг
08:00 19.07.2024
 
Если завтра дефолт. Что припасли главные должники мира

Экономист Григорьев: главные мировые должники договорятся в случае дефолта

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Владимир Григорьев кэн, доцент Экономического факультета РУДН
Владимир Григорьев
Доцент Экономического факультета РУДН
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Сто один триллион долларов глобального госдолга - это не виртуальные, а вполне реальные деньги, которые государства занимают для финансирования своих расходов.
Круг кредиторов достаточно широк. Большая часть заимствований осуществляется посредством выпуска государственных облигаций. В этом случае инвесторами в госдолг являются центральные банки и суверенные фонды других стран, инвестиционные и негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, банки, крупные компании нефинансового сектора и частные лица.
Кроме того, госдолг образуется за счет привлечения кредитов международных финансовых организаций (МВФ, Всемирный Банк, Новый банк развития (“банк БРИКС”), региональные банки развития), кредитов других государств и коммерческих банков.
Что касается трактовки “живут не по средствам”, то она не всегда применима. Мы ведь считаем совершенно нормальным, когда компания привлекает кредит или размещает облигационный займ, потому что в определённый момент для решения определённых задач нужна концентрация больших денег, которые компания вернёт за счёт будущей прибыли. Но то же самое относится и к государствам. Растёт население, растут затраты самого разного рода и на их оплату не хватает доходов бюджетов.
Даже если государство действительно живёт не по средствам, как, например, США, долг которых составляет 35,8% мировой экономики, ключевым фактором все-таки является способность обслуживать долг, то есть осуществлять текущие платежи. Хотя, конечно, опережающий рост долга относительно роста экономики не может не вызывать тревоги.
Средства для оплаты - доходы государств-должников и новые заимствования. Если кто-то из должников не найдёт средств, то последствия для мировой экономики будут определяться размером экономики должника. Например, Аргентина сейчас уверенно идёт к очередному дефолту. И, хотя это достаточно крупная экономика, думаю, что мировая финансовая система это выдержит. Дефолт маленьких и слабых экономик вообще никто, кроме профессионалов, не заметит.
Другое дело - крупнейшие заёмщики, как США, Китай и Япония. В этом случае даже не дефолт, а просто снижение возможностей обслуживать долг и попытка его реструктуризации может привести к обвалу финансовых рынков, причём более масштабному, чем во время Великой Депрессии.
Что касается ситуации, когда все откажутся платить, то пока такого не было, даже в результате двух мировых войн XX века, поэтому любой сценарий глобального дефолта может быть только гипотетическим. Исключить глобальный дефолт, конечно, полностью нельзя. Если он всё-таки произойдёт, то я не думаю, что “всё обнулится”.
Крупные игроки, особенно с большим военным потенциалом, скорее всего, будут договариваться о хотя бы частичном учёте интересов друг друга и выстраивании новой системы отношений. Ну, а мелкие игроки окажутся в аутсайдерах, их интересы едва ли кто-то будет учитывать и долги им едва ли простят, поэтому им просто станет сложнее выживать.
Автор - Владимир Григорьев к.э.н., доцент экономического факультета РУДН

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