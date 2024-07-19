https://1prime.ru/20240719/delisting-850289334.html

Ритейлер Fix Price намерен провести делистинг расписок с Лондонской биржи

Ритейлер Fix Price намерен провести делистинг расписок с Лондонской биржи - 19.07.2024, ПРАЙМ

Ритейлер Fix Price намерен провести делистинг расписок с Лондонской биржи

Ритейлер Fix Price намерен провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) с Лондонской фондовой биржи (LSE) с 19 августа 2024 года, сообщает... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T20:05+0300

2024-07-19T20:05+0300

2024-07-19T20:05+0300

экономика

россия

делистинг

fix price

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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Ритейлер Fix Price намерен провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) с Лондонской фондовой биржи (LSE) с 19 августа 2024 года, сообщает компания. "Fix Price информирует о намерении прекратить листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании и отменить допуск ГДР к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи (LSE) начиная с 19 августа 2024 года. Компания провела анализ на предмет целесообразности сохранения листинга ГДР на LSE, и принимая во внимание приостановку торгов ГДР на LSE с 3 марта 2022 года без каких-либо признаков их возобновления в обозримой перспективе, приняла решение, что сохранение такого листинга не является стратегическим приоритетом для компании", — говорится в пресс-релизе. Компания намерена сохранить действующий листинг ГДР на Международной бирже Астаны. Также расписки Fix Price торгуются на Мосбирже. Ритейлер Fix Price, основанный в 2007 году, работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Монголии и Армении. Чистая прибыль компании за прошлый год выросла почти на 70% и составила 35,707 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20240703/pereregistratsiya-849700768.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, делистинг, fix price