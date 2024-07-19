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Ритейлер Fix Price намерен провести делистинг расписок с Лондонской биржи - 19.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240719/delisting-850289334.html
Ритейлер Fix Price намерен провести делистинг расписок с Лондонской биржи
Ритейлер Fix Price намерен провести делистинг расписок с Лондонской биржи - 19.07.2024, ПРАЙМ
Ритейлер Fix Price намерен провести делистинг расписок с Лондонской биржи
Ритейлер Fix Price намерен провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) с Лондонской фондовой биржи (LSE) с 19 августа 2024 года, сообщает... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T20:05+0300
2024-07-19T20:05+0300
экономика
россия
делистинг
fix price
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Ритейлер Fix Price намерен провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) с Лондонской фондовой биржи (LSE) с 19 августа 2024 года, сообщает компания. "Fix Price информирует о намерении прекратить листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании и отменить допуск ГДР к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи (LSE) начиная с 19 августа 2024 года. Компания провела анализ на предмет целесообразности сохранения листинга ГДР на LSE, и принимая во внимание приостановку торгов ГДР на LSE с 3 марта 2022 года без каких-либо признаков их возобновления в обозримой перспективе, приняла решение, что сохранение такого листинга не является стратегическим приоритетом для компании", — говорится в пресс-релизе. Компания намерена сохранить действующий листинг ГДР на Международной бирже Астаны. Также расписки Fix Price торгуются на Мосбирже. Ритейлер Fix Price, основанный в 2007 году, работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Монголии и Армении. Чистая прибыль компании за прошлый год выросла почти на 70% и составила 35,707 миллиарда рублей.
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россия, делистинг, fix price
Экономика, РОССИЯ, делистинг, Fix Price
20:05 19.07.2024
 
Ритейлер Fix Price намерен провести делистинг расписок с Лондонской биржи

Ритейлер Fix Price намерен провести делистинг своих расписок с Лондонской биржи

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМагазин Fix Price в Москве
Магазин Fix Price в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Ритейлер Fix Price намерен провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) с Лондонской фондовой биржи (LSE) с 19 августа 2024 года, сообщает компания.
"Fix Price информирует о намерении прекратить листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании и отменить допуск ГДР к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи (LSE) начиная с 19 августа 2024 года. Компания провела анализ на предмет целесообразности сохранения листинга ГДР на LSE, и принимая во внимание приостановку торгов ГДР на LSE с 3 марта 2022 года без каких-либо признаков их возобновления в обозримой перспективе, приняла решение, что сохранение такого листинга не является стратегическим приоритетом для компании", — говорится в пресс-релизе.
Компания намерена сохранить действующий листинг ГДР на Международной бирже Астаны. Также расписки Fix Price торгуются на Мосбирже.
Ритейлер Fix Price, основанный в 2007 году, работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Монголии и Армении. Чистая прибыль компании за прошлый год выросла почти на 70% и составила 35,707 миллиарда рублей.
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Ритейлер Fix Price перерегистрировался с Кипра в Казахстан
3 июля, 14:17
 
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