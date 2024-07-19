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Цифровой банк из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из России
Цифровой банк из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из России - 19.07.2024, ПРАЙМ
Цифровой банк из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из России
Цифровой необанк Wio, расположенный в ОАЭ, перестал принимать переводы в дирхамах из России, передает РБК со ссылкой на финконсультантов и клиентов банка. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T14:56+0300
2024-07-19T14:56+0300
2024-07-19T14:56+0300
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Цифровой необанк Wio, расположенный в ОАЭ, перестал принимать переводы в дирхамах из России, передает РБК со ссылкой на финконсультантов и клиентов банка."По информации клиентов, с которыми работают наши консультанты, возникли сложности с отправкой переводов на счет в банке Wio. Банк перестал принимать дирхамы из России и доллары и евро из Казахстана", — говорится в материале.Представитель службы поддержки Wio объяснил отказ в зачислении средств внутренней политикой банка. Эксперты в свою очередь предупреждают, что если другие банки последуют такой политике запрета, то у российских граждан не останется безналичных способов перевода денег в ОАЭ.Согласно изданию, Wio был популярен среди россиян, имеющих вид на жительство в ОАЭ, так как позволял открывать счета в режиме онлайн, приобретать мультивалютные карты, а также предоставлял высокие ставки на депозиты и доступ к рынку ценных бумаг.
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Экономика, РОССИЯ, ОАЭ, дирхам ОАЭ
Цифровой банк из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из России
РБК: цифровой банк Wio из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из России
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ.
Цифровой необанк Wio, расположенный в ОАЭ, перестал принимать переводы в дирхамах из России, передает
РБК со ссылкой на финконсультантов и клиентов банка.
"По информации клиентов, с которыми работают наши консультанты, возникли сложности с отправкой переводов на счет в банке Wio. Банк перестал принимать дирхамы из России и доллары и евро из Казахстана", — говорится в материале.
Представитель службы поддержки Wio объяснил отказ в зачислении средств внутренней политикой банка. Эксперты в свою очередь предупреждают, что если другие банки последуют такой политике запрета, то у российских граждан не останется безналичных способов перевода денег в ОАЭ.
Согласно изданию, Wio был популярен среди россиян, имеющих вид на жительство в ОАЭ, так как позволял открывать счета в режиме онлайн, приобретать мультивалютные карты, а также предоставлял высокие ставки на депозиты и доступ к рынку ценных бумаг.
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