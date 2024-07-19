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В России выросла стоимость медицинских услуг в ДМС
В России выросла стоимость медицинских услуг в ДМС - 19.07.2024, ПРАЙМ
В России выросла стоимость медицинских услуг в ДМС
Стоимость медицинских услуг в ДМС в РФ за первый квартал выросла на 7,1% относительно четвертого квартала 2023 года, портфельная убыточность, как и в прошлом... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T15:33+0300
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экономика
россия
дмс
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Стоимость медицинских услуг в ДМС в РФ за первый квартал выросла на 7,1% относительно четвертого квартала 2023 года, портфельная убыточность, как и в прошлом году, остается критически высокой, на уровне 96%, сообщил РИА Новости страховой брокер Remind на основании данных 11 опрошенных страховщиков, на долю которых приходится около 90% премий российского рынка ДМС. "За первый квартал 2024 года рост стоимости медицинских услуг в ДМС, по мнению 11 ведущих страховых компаний РФ, как минимум в два раза выше официальной статистики Росстата по ценам на медуслуги (7,1% и 3,4% соответственно)", - говорится в исследовании. "Росстат анализирует цены на медицинские услуги как муниципальных, так и коммерческих ЛПУ. Страховщики же прежде всего ориентируются на клиники, работающие преимущественно в системе ДМС. На практике рост прейскурантов отдельных частных клиник может оказывать заметное влияние на тарифную политику страховых компаний, где эти клиники наиболее востребованы застрахованными" - поясняет заместитель генерального директора страхового брокера Remind Светлана Певнева. По мнению 11 ведущих страховых компаний, прогноз по медицинской инфляции на конец 2024 года составляет в среднем 10,5%-10,7%. В 2025 году страховщики не ждут снижения и прогнозируют среднюю мединфляцию в 11,5%, отмечается в исследовании. Портфельная убыточность основных страховщиков ДМС в первом квартале 2024 года остается критически высокой – сохраняется показатель прошлого года в 96% по медиане. При этом только один из 11 страховщиков ответил, что в этом году предпринимает меры по ужесточению тарифной политики для текущих и новых клиентов. Большинство же не меняли правила игры в первом квартале - не пересматривали тарифы для нового бизнеса и текущих клиентов. Обращаемость в корпоративном ДМС составляет 680 на 1000 застрахованных. Большая часть страховщиков не зафиксировала каких-либо изменений по сравнению с прошлым годом и даже отмечает незначительный спад обращаемости в сравнении с четвертым кварталом 2023 года, объясняя это наступившей стабилизацией психологического состояния и эмоционального фона, нормализацией постковидных осложнений у части населения.
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россия, дмс
В России выросла стоимость медицинских услуг в ДМС
Remind: стоимость медицинских услуг в ДМС в РФ за I квартал выросла на 7,1%
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Стоимость медицинских услуг в ДМС в РФ за первый квартал выросла на 7,1% относительно четвертого квартала 2023 года, портфельная убыточность, как и в прошлом году, остается критически высокой, на уровне 96%, сообщил РИА Новости страховой брокер Remind на основании данных 11 опрошенных страховщиков, на долю которых приходится около 90% премий российского рынка ДМС.
"За первый квартал 2024 года рост стоимости медицинских услуг в ДМС, по мнению 11 ведущих страховых компаний РФ, как минимум в два раза выше официальной статистики Росстата по ценам на медуслуги (7,1% и 3,4% соответственно)", - говорится в исследовании.
"Росстат анализирует цены на медицинские услуги как муниципальных, так и коммерческих ЛПУ. Страховщики же прежде всего ориентируются на клиники, работающие преимущественно в системе ДМС. На практике рост прейскурантов отдельных частных клиник может оказывать заметное влияние на тарифную политику страховых компаний, где эти клиники наиболее востребованы застрахованными" - поясняет заместитель генерального директора страхового брокера Remind Светлана Певнева.
По мнению 11 ведущих страховых компаний, прогноз по медицинской инфляции на конец 2024 года составляет в среднем 10,5%-10,7%. В 2025 году страховщики не ждут снижения и прогнозируют среднюю мединфляцию в 11,5%, отмечается в исследовании.
Портфельная убыточность основных страховщиков ДМС в первом квартале 2024 года остается критически высокой – сохраняется показатель прошлого года в 96% по медиане. При этом только один из 11 страховщиков ответил, что в этом году предпринимает меры по ужесточению тарифной политики для текущих и новых клиентов. Большинство же не меняли правила игры в первом квартале - не пересматривали тарифы для нового бизнеса и текущих клиентов.
Обращаемость в корпоративном ДМС составляет 680 на 1000 застрахованных. Большая часть страховщиков не зафиксировала каких-либо изменений по сравнению с прошлым годом и даже отмечает незначительный спад обращаемости в сравнении с четвертым кварталом 2023 года, объясняя это наступившей стабилизацией психологического состояния и эмоционального фона, нормализацией постковидных осложнений у части населения.