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В России выросла стоимость медицинских услуг в ДМС

В России выросла стоимость медицинских услуг в ДМС - 19.07.2024, ПРАЙМ

В России выросла стоимость медицинских услуг в ДМС

Стоимость медицинских услуг в ДМС в РФ за первый квартал выросла на 7,1% относительно четвертого квартала 2023 года, портфельная убыточность, как и в прошлом... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T15:33+0300

2024-07-19T15:33+0300

2024-07-19T15:33+0300

экономика

россия

дмс

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Стоимость медицинских услуг в ДМС в РФ за первый квартал выросла на 7,1% относительно четвертого квартала 2023 года, портфельная убыточность, как и в прошлом году, остается критически высокой, на уровне 96%, сообщил РИА Новости страховой брокер Remind на основании данных 11 опрошенных страховщиков, на долю которых приходится около 90% премий российского рынка ДМС. "За первый квартал 2024 года рост стоимости медицинских услуг в ДМС, по мнению 11 ведущих страховых компаний РФ, как минимум в два раза выше официальной статистики Росстата по ценам на медуслуги (7,1% и 3,4% соответственно)", - говорится в исследовании. "Росстат анализирует цены на медицинские услуги как муниципальных, так и коммерческих ЛПУ. Страховщики же прежде всего ориентируются на клиники, работающие преимущественно в системе ДМС. На практике рост прейскурантов отдельных частных клиник может оказывать заметное влияние на тарифную политику страховых компаний, где эти клиники наиболее востребованы застрахованными" - поясняет заместитель генерального директора страхового брокера Remind Светлана Певнева. По мнению 11 ведущих страховых компаний, прогноз по медицинской инфляции на конец 2024 года составляет в среднем 10,5%-10,7%. В 2025 году страховщики не ждут снижения и прогнозируют среднюю мединфляцию в 11,5%, отмечается в исследовании. Портфельная убыточность основных страховщиков ДМС в первом квартале 2024 года остается критически высокой – сохраняется показатель прошлого года в 96% по медиане. При этом только один из 11 страховщиков ответил, что в этом году предпринимает меры по ужесточению тарифной политики для текущих и новых клиентов. Большинство же не меняли правила игры в первом квартале - не пересматривали тарифы для нового бизнеса и текущих клиентов. Обращаемость в корпоративном ДМС составляет 680 на 1000 застрахованных. Большая часть страховщиков не зафиксировала каких-либо изменений по сравнению с прошлым годом и даже отмечает незначительный спад обращаемости в сравнении с четвертым кварталом 2023 года, объясняя это наступившей стабилизацией психологического состояния и эмоционального фона, нормализацией постковидных осложнений у части населения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмс