https://1prime.ru/20240719/domodedovo-850263470.html

Массовый IT-сбой не затронул аэропорт "Домодедово"

Массовый IT-сбой не затронул аэропорт "Домодедово" - 19.07.2024, ПРАЙМ

Массовый IT-сбой не затронул аэропорт "Домодедово"

Масштабный сбой в ИТ не повлиял на работу московского аэропорта "Домодедово", рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе авиагавани. | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T11:16+0300

2024-07-19T11:16+0300

2024-07-19T11:43+0300

россия

домодедово

сбой

https://cdnn.1prime.ru/img/83486/48/834864865_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_ad2ea6f813895a36b1349792c5f59a85.jpg

МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Масштабный сбой в ИТ не повлиял на работу московского аэропорта "Домодедово", рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе авиагавани."Сбой не затронул аэропорт Домодедово", — отметили в пресс-службе.Также отмечается, что российские аэропорты используют отечественную систему регистрации Астра, которой также могут воспользоваться партнеры аэропорта.

https://1prime.ru/20240719/microsoft-850262114.html

домодедово

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, домодедово, сбой