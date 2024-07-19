https://1prime.ru/20240719/domodedovo-850263470.html
Массовый IT-сбой не затронул аэропорт "Домодедово"
Массовый IT-сбой не затронул аэропорт "Домодедово" - 19.07.2024, ПРАЙМ
Массовый IT-сбой не затронул аэропорт "Домодедово"
Масштабный сбой в ИТ не повлиял на работу московского аэропорта "Домодедово", рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе авиагавани. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T11:16+0300
2024-07-19T11:16+0300
2024-07-19T11:43+0300
россия
домодедово
сбой
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/48/834864865_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_ad2ea6f813895a36b1349792c5f59a85.jpg
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Масштабный сбой в ИТ не повлиял на работу московского аэропорта "Домодедово", рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе авиагавани."Сбой не затронул аэропорт Домодедово", — отметили в пресс-службе.Также отмечается, что российские аэропорты используют отечественную систему регистрации Астра, которой также могут воспользоваться партнеры аэропорта.
https://1prime.ru/20240719/microsoft-850262114.html
домодедово
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/48/834864865_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_a3b54bf17d0294dc35f5563f854e6a07.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, домодедово, сбой
Массовый IT-сбой не затронул аэропорт "Домодедово"
Массовый IT-сбой не затронул московский аэропорт "Домодедово"
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Масштабный сбой в ИТ не повлиял на работу московского аэропорта "Домодедово", рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
"Сбой не затронул аэропорт Домодедово", — отметили в пресс-службе.
Также отмечается, что российские аэропорты используют отечественную систему регистрации Астра, которой также могут воспользоваться партнеры аэропорта.
Сбой Microsoft спровоцировал "хаос" в работе аэропортов и телекомпаний