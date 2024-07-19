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Массовый IT-сбой не затронул аэропорт "Домодедово" - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Массовый IT-сбой не затронул аэропорт "Домодедово"
Массовый IT-сбой не затронул аэропорт "Домодедово" - 19.07.2024, ПРАЙМ
Массовый IT-сбой не затронул аэропорт "Домодедово"
Масштабный сбой в ИТ не повлиял на работу московского аэропорта "Домодедово", рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе авиагавани. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T11:16+0300
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россия
домодедово
сбой
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Масштабный сбой в ИТ не повлиял на работу московского аэропорта "Домодедово", рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе авиагавани."Сбой не затронул аэропорт Домодедово", — отметили в пресс-службе.Также отмечается, что российские аэропорты используют отечественную систему регистрации Астра, которой также могут воспользоваться партнеры аэропорта.
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россия, домодедово, сбой
РОССИЯ, Домодедово, сбой
11:16 19.07.2024 (обновлено: 11:43 19.07.2024)
 
Массовый IT-сбой не затронул аэропорт "Домодедово"

Массовый IT-сбой не затронул московский аэропорт "Домодедово"

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет в аэропорту Домодедово
Самолет в аэропорту Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Масштабный сбой в ИТ не повлиял на работу московского аэропорта "Домодедово", рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
"Сбой не затронул аэропорт Домодедово", — отметили в пресс-службе.
Также отмечается, что российские аэропорты используют отечественную систему регистрации Астра, которой также могут воспользоваться партнеры аэропорта.
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