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Цены на золото нацелены на четвертое недельное повышение

Цены на золото нацелены на четвертое недельное повышение - 19.07.2024, ПРАЙМ

Цены на золото нацелены на четвертое недельное повышение

Цены на золото в пятницу снизились, но нацелены на четвертое недельное повышение подряд. Прогнозы снижения процентных ставок ФРС в сентябре повысили... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T11:54+0300

2024-07-19T11:54+0300

2024-07-19T11:54+0300

рынки

рынок драгметаллов

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу снизились, но нацелены на четвертое недельное повышение подряд. Прогнозы снижения процентных ставок ФРС в сентябре повысили привлекательность этого драгоценного металла.К 05.11 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,8% до 2425,48 доллара за унцию. На этой неделе золото подорожало на 0,6% и достигло в среду исторического максимума на уровне 2483,60 доллара.Фьючерсы на золото на COMEX снизились на 1,2% до 2427,60 доллара. Доллар США вырос на 0,1% и доходность 10-летних казначейских облигаций тоже повысилась, что оказывает давление на цены на золото.Кельвин Вон, старший рыночный аналитик по АТР в OANDA, заметил, что идет некоторая фиксация прибыли по золоту, но в среднесрочной перспективе должна быть положительная динамика на фоне политической неопределенности и приближения снижения процентных ставок."Ожидается, что официальное объявление ФРС о смягчении денежно-кредитной политики приведет к дальнейшему росту цен на золото. После этого цены могут достичь рекордных 3000 долларов к осени 2024 года", – считает Юлия Кландошко, гендиректор Mind Money.Срот-цены на серебро снизились на 1,7% до 29,56 доллара за унцию, а платина подешевела на 0,3% до 964,51 доллара. Палладий вырос в цене на 0,2% до 931,25 доллара. Цены на все три металла могут завершить неделю в минусе.

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рынки, рынок драгметаллов