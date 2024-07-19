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Золото отступило от рекордных максимумов

Золото отступило от рекордных максимумов - 19.07.2024, ПРАЙМ

Золото отступило от рекордных максимумов

Цены на золото упали в пятницу более чем на 1%, тогда как доллар США укрепился. Некоторые инвесторы фиксировали прибыль после недавнего ралли цен на золото на... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T19:41+0300

2024-07-19T19:41+0300

2024-07-19T19:41+0300

рынки

рынок драгметаллов

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Цены на золото упали в пятницу более чем на 1%, тогда как доллар США укрепился. Некоторые инвесторы фиксировали прибыль после недавнего ралли цен на золото на ожиданиях снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре.По состоянию на 12.33 по Гринвичу золото на рынке спот снизилось на 1,7%, до 2404,34 доллара за унцию. В среду котировки выросли до рекордного максимума 2438,60 доллара.Фьючерсы на золото на COMEX упали на 2%, до 2406,50 доллара.Доллар вырос на 0,1%, тогда как доходность 10-летних казначейских облигаций повысилась, что оказывало понижательное давление на золото."По всей видимости, это комбинация факторов, в том числе укрепление доллара, рост доходностей, ослабление геополитической напряженности, а также возможная фиксация прибыли, которые способствуют слабости цен на золото в преддверии выходных", - сказал Зайн Вауда, аналитик OANDA."Если котировки сегодня закроются ниже 2400 долларов, то рост до 2500 долларов в краткосрочной перспективе будет затруднителен", - добавил он.Вероятность снижения процентных ставок ФРС в сентябре оценивается как 98%, согласно CME FedWatch Tool. Низкая стоимость заимствований увеличивает привлекательность золота для инвесторов.Ранее на этой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что показатели инфляции "укрепляют уверенность" в устойчивом возвращении темпов роста цен к целевому уровню центрального банка."В краткосрочной перспективе я ожидаю, что золото продолжит торговаться выше 2400 долларов", - отметил Рикардо Евангелиста из ActivTrades.Если данные по ВВП США на следующей неделе будут свидетельствовать о замедлении экономической активности, то золото может вернуться в район рекордного максимума, достигнутого в среду, добавил он.Серебро на рынке спот упало на 3,5%, до 29 долларов за унцию, платина потеряла 0,8%, до 960,10 доллара, а палладий снизился на 1,1%, до 919,51 доллара. Котировки всех трех металлов нацелены на ослабление по итогам недели.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, рынок драгметаллов