https://1prime.ru/20240719/dragmetally-850288296.html
Золото отступило от рекордных максимумов
Золото отступило от рекордных максимумов - 19.07.2024, ПРАЙМ
Золото отступило от рекордных максимумов
Цены на золото упали в пятницу более чем на 1%, тогда как доллар США укрепился. Некоторые инвесторы фиксировали прибыль после недавнего ралли цен на золото на... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T19:41+0300
2024-07-19T19:41+0300
2024-07-19T19:41+0300
рынки
рынок драгметаллов
https://cdnn.1prime.ru/img/76277/43/762774352_0:438:4256:2832_1920x0_80_0_0_fa7bf8356da6682b798f48fc2934c443.jpg
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Цены на золото упали в пятницу более чем на 1%, тогда как доллар США укрепился. Некоторые инвесторы фиксировали прибыль после недавнего ралли цен на золото на ожиданиях снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре.По состоянию на 12.33 по Гринвичу золото на рынке спот снизилось на 1,7%, до 2404,34 доллара за унцию. В среду котировки выросли до рекордного максимума 2438,60 доллара.Фьючерсы на золото на COMEX упали на 2%, до 2406,50 доллара.Доллар вырос на 0,1%, тогда как доходность 10-летних казначейских облигаций повысилась, что оказывало понижательное давление на золото."По всей видимости, это комбинация факторов, в том числе укрепление доллара, рост доходностей, ослабление геополитической напряженности, а также возможная фиксация прибыли, которые способствуют слабости цен на золото в преддверии выходных", - сказал Зайн Вауда, аналитик OANDA."Если котировки сегодня закроются ниже 2400 долларов, то рост до 2500 долларов в краткосрочной перспективе будет затруднителен", - добавил он.Вероятность снижения процентных ставок ФРС в сентябре оценивается как 98%, согласно CME FedWatch Tool. Низкая стоимость заимствований увеличивает привлекательность золота для инвесторов.Ранее на этой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что показатели инфляции "укрепляют уверенность" в устойчивом возвращении темпов роста цен к целевому уровню центрального банка."В краткосрочной перспективе я ожидаю, что золото продолжит торговаться выше 2400 долларов", - отметил Рикардо Евангелиста из ActivTrades.Если данные по ВВП США на следующей неделе будут свидетельствовать о замедлении экономической активности, то золото может вернуться в район рекордного максимума, достигнутого в среду, добавил он.Серебро на рынке спот упало на 3,5%, до 29 долларов за унцию, платина потеряла 0,8%, до 960,10 доллара, а палладий снизился на 1,1%, до 919,51 доллара. Котировки всех трех металлов нацелены на ослабление по итогам недели.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76277/43/762774352_0:0:3776:2832_1920x0_80_0_0_5f0f3c4032f33176599ef85dc90a55b5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, рынок драгметаллов
Рынки, рынок драгметаллов
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Цены на золото упали в пятницу более чем на 1%, тогда как доллар США укрепился. Некоторые инвесторы фиксировали прибыль после недавнего ралли цен на золото на ожиданиях снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре.
По состоянию на 12.33 по Гринвичу золото на рынке спот снизилось на 1,7%, до 2404,34 доллара за унцию. В среду котировки выросли до рекордного максимума 2438,60 доллара.
Фьючерсы на золото на COMEX упали на 2%, до 2406,50 доллара.
Доллар вырос на 0,1%, тогда как доходность 10-летних казначейских облигаций повысилась, что оказывало понижательное давление на золото.
"По всей видимости, это комбинация факторов, в том числе укрепление доллара, рост доходностей, ослабление геополитической напряженности, а также возможная фиксация прибыли, которые способствуют слабости цен на золото в преддверии выходных", - сказал Зайн Вауда, аналитик OANDA.
"Если котировки сегодня закроются ниже 2400 долларов, то рост до 2500 долларов в краткосрочной перспективе будет затруднителен", - добавил он.
Вероятность снижения процентных ставок ФРС в сентябре оценивается как 98%, согласно CME FedWatch Tool. Низкая стоимость заимствований увеличивает привлекательность золота для инвесторов.
Ранее на этой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что показатели инфляции "укрепляют уверенность" в устойчивом возвращении темпов роста цен к целевому уровню центрального банка.
"В краткосрочной перспективе я ожидаю, что золото продолжит торговаться выше 2400 долларов", - отметил Рикардо Евангелиста из ActivTrades.
Если данные по ВВП США на следующей неделе будут свидетельствовать о замедлении экономической активности, то золото может вернуться в район рекордного максимума, достигнутого в среду, добавил он.
Серебро на рынке спот упало на 3,5%, до 29 долларов за унцию, платина потеряла 0,8%, до 960,10 доллара, а палладий снизился на 1,1%, до 919,51 доллара. Котировки всех трех металлов нацелены на ослабление по итогам недели.