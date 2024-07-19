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В Дагестане возобновили электроснабжение, прерванное из-за дефицита - 19.07.2024, ПРАЙМ
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В Дагестане возобновили электроснабжение, прерванное из-за дефицита
В Дагестане возобновили электроснабжение, прерванное из-за дефицита - 19.07.2024, ПРАЙМ
В Дагестане возобновили электроснабжение, прерванное из-за дефицита
Электроснабжение потребителей в Дагестане, прерванное ранее в пятницу из-за дефицита мощности в энергосистеме на юге РФ, восстановлено, сообщает минэнерго... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T20:41+0300
2024-07-19T20:41+0300
энергетика
россия
энергетика рф
дагестан
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МАХАЧКАЛА, 19 июл — ПРАЙМ. Электроснабжение потребителей в Дагестане, прерванное ранее в пятницу из-за дефицита мощности в энергосистеме на юге РФ, восстановлено, сообщает минэнерго республики. "В 19.27 мск все потребители, отключенные в рамках введенных временных ограничений электроснабжения, запитаны… Напомним, по команде регионально диспетчерского управления был обесточен целый ряд населенных пунктов Дагестана", – говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20240719/dagestan-850268237.html
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россия, энергетика рф, дагестан
Энергетика, РОССИЯ, энергетика РФ, Дагестан
20:41 19.07.2024
 
В Дагестане возобновили электроснабжение, прерванное из-за дефицита

В Дагестане возобновили электроснабжение, прерванное из-за дефицита мощности

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГорода России. Махачкала
Города России. Махачкала - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МАХАЧКАЛА, 19 июл — ПРАЙМ. Электроснабжение потребителей в Дагестане, прерванное ранее в пятницу из-за дефицита мощности в энергосистеме на юге РФ, восстановлено, сообщает минэнерго республики.
"В 19.27 мск все потребители, отключенные в рамках введенных временных ограничений электроснабжения, запитаны… Напомним, по команде регионально диспетчерского управления был обесточен целый ряд населенных пунктов Дагестана", – говорится в сообщении.
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Часть Дагестана временно осталась без света
12:46
 
ЭнергетикаРОССИЯэнергетика РФДагестан
 
 
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