https://1prime.ru/20240719/energetika-850290013.html

В Дагестане возобновили электроснабжение, прерванное из-за дефицита

В Дагестане возобновили электроснабжение, прерванное из-за дефицита - 19.07.2024, ПРАЙМ

В Дагестане возобновили электроснабжение, прерванное из-за дефицита

Электроснабжение потребителей в Дагестане, прерванное ранее в пятницу из-за дефицита мощности в энергосистеме на юге РФ, восстановлено, сообщает минэнерго... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T20:41+0300

2024-07-19T20:41+0300

2024-07-19T20:41+0300

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МАХАЧКАЛА, 19 июл — ПРАЙМ. Электроснабжение потребителей в Дагестане, прерванное ранее в пятницу из-за дефицита мощности в энергосистеме на юге РФ, восстановлено, сообщает минэнерго республики. "В 19.27 мск все потребители, отключенные в рамках введенных временных ограничений электроснабжения, запитаны… Напомним, по команде регионально диспетчерского управления был обесточен целый ряд населенных пунктов Дагестана", – говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20240719/dagestan-850268237.html

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россия, энергетика рф, дагестан