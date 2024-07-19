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Главы МИД ЕС обсудят "последствия" для Венгрии за мирную миссию Орбана - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Главы МИД ЕС обсудят "последствия" для Венгрии за мирную миссию Орбана
Главы МИД ЕС обсудят "последствия" для Венгрии за мирную миссию Орбана - 19.07.2024, ПРАЙМ
Главы МИД ЕС обсудят "последствия" для Венгрии за мирную миссию Орбана
Министры иностранных дел ЕС обсудят возможные последствия для Венгрии из-за миротворческих усилий премьер-министра Виктора Орбана, которые не были согласованы с | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T16:21+0300
2024-07-19T16:21+0300
политика
венгрия
ес
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Министры иностранных дел ЕС обсудят возможные последствия для Венгрии из-за миротворческих усилий премьер-министра Виктора Орбана, которые не были согласованы с Брюсселем. Об этом заявил высокопоставленный европейский источник."Я не могу ответить на вопрос о том, какие будут последствия для Венгрии, но этот вопрос будет подниматься министрами на Совете в понедельник", — отметил венгерский лидер.По словам источника, ЕС недоволен тем, что Венгрия считает Брюссель "стороной в войне", в то время как большинство стран союза не хотят мира "на любых условиях" и поддерживают "мирный план" Владимира Зеленского.Орбан 5 июля провел встречу с президентом России Владимиром Путиным и назвал это частью своей "мирной миссии". Он также посетил Киев, Пекин и Вашингтон. Он отметил, что урегулирование кризиса на Украине зависит от сторон конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его прекращение.
https://1prime.ru/20240718/ukraina-850253953.html
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венгрия, ес
Политика, ВЕНГРИЯ, ЕС
16:21 19.07.2024
 
Главы МИД ЕС обсудят "последствия" для Венгрии за мирную миссию Орбана

Главы МИД ЕС обсудят "последствия" для Венгрии за миротворческую миссию Орбана

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Министры иностранных дел ЕС обсудят возможные последствия для Венгрии из-за миротворческих усилий премьер-министра Виктора Орбана, которые не были согласованы с Брюсселем. Об этом заявил высокопоставленный европейский источник.
"Я не могу ответить на вопрос о том, какие будут последствия для Венгрии, но этот вопрос будет подниматься министрами на Совете в понедельник", — отметил венгерский лидер.
По словам источника, ЕС недоволен тем, что Венгрия считает Брюссель "стороной в войне", в то время как большинство стран союза не хотят мира "на любых условиях" и поддерживают "мирный план" Владимира Зеленского.
Орбан 5 июля провел встречу с президентом России Владимиром Путиным и назвал это частью своей "мирной миссии". Он также посетил Киев, Пекин и Вашингтон. Он отметил, что урегулирование кризиса на Украине зависит от сторон конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его прекращение.
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