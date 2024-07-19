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Эстония хочет ограничить время работы еще двух КПП на границе с Россией - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Эстония хочет ограничить время работы еще двух КПП на границе с Россией
Эстония хочет ограничить время работы еще двух КПП на границе с Россией - 19.07.2024, ПРАЙМ
Эстония хочет ограничить время работы еще двух КПП на границе с Россией
Правительство Эстонии планирует ограничить работу двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией в ночное время, сообщает ERR. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T10:36+0300
2024-07-19T10:37+0300
россия
эстония
граница
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Правительство Эстонии планирует ограничить работу двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией в ночное время, сообщает ERR."Согласно предложению, которое (министр финансов Эстонии Март - ред.) Вырклаэв направил на обсуждение правительству, пограничный переход в "Койдула" будет открыт с 5.00 до 22.00 (совпадает с мск - ред.), а таможенное оформление товаров будет возможно с 7.00 до 19.00... Пункт пропуска в "Лухамаа" предлагается оставить открытым с 7.00 до 19.00 (совпадает с мск - ред.). Главным изменением станет полное его закрытие для пешеходов", — отмечается в сообщении.С мая 2021 года эстонские власти перевели работу пункта пропуска "Нарва-1" на сокращенный режим работы, что вызвало обеспокоенность жителей и бизнеса в регионе.Однако по данным ERR, изменение не затронет железнодорожный пункт пропуска "Койдула", который остается открытым для торговли между Россией и Европейским союзом.Глава Минфина Эстонии назвал пункты пропуска "окнами в Европу" и поддержал такие изменения, считая, что отношения с Москвой не соответствует интересам страны.В районе пункта пропуска "Койдула" находится российский город Печоры, и многие люди с двойным гражданством пересекают границу ежедневно для работы. Несмотря на это, министр финансов Эстонии не видит необходимости держать этот пограничный пункт открытым в ночное время.
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россия, эстония, граница
РОССИЯ, ЭСТОНИЯ, граница
10:36 19.07.2024 (обновлено: 10:37 19.07.2024)
 
Эстония хочет ограничить время работы еще двух КПП на границе с Россией

ERR: Эстония хочет ограничить время работы еще двух КПП на границе с РФ

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Правительство Эстонии планирует ограничить работу двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией в ночное время, сообщает ERR.
"Согласно предложению, которое (министр финансов Эстонии Март - ред.) Вырклаэв направил на обсуждение правительству, пограничный переход в "Койдула" будет открыт с 5.00 до 22.00 (совпадает с мск - ред.), а таможенное оформление товаров будет возможно с 7.00 до 19.00... Пункт пропуска в "Лухамаа" предлагается оставить открытым с 7.00 до 19.00 (совпадает с мск - ред.). Главным изменением станет полное его закрытие для пешеходов", — отмечается в сообщении.
С мая 2021 года эстонские власти перевели работу пункта пропуска "Нарва-1" на сокращенный режим работы, что вызвало обеспокоенность жителей и бизнеса в регионе.
Однако по данным ERR, изменение не затронет железнодорожный пункт пропуска "Койдула", который остается открытым для торговли между Россией и Европейским союзом.
Глава Минфина Эстонии назвал пункты пропуска "окнами в Европу" и поддержал такие изменения, считая, что отношения с Москвой не соответствует интересам страны.
В районе пункта пропуска "Койдула" находится российский город Печоры, и многие люди с двойным гражданством пересекают границу ежедневно для работы. Несмотря на это, министр финансов Эстонии не видит необходимости держать этот пограничный пункт открытым в ночное время.
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РОССИЯЭСТОНИЯграница
 
 
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