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Эстония хочет ограничить время работы еще двух КПП на границе с Россией

Эстония хочет ограничить время работы еще двух КПП на границе с Россией - 19.07.2024, ПРАЙМ

Эстония хочет ограничить время работы еще двух КПП на границе с Россией

Правительство Эстонии планирует ограничить работу двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией в ночное время, сообщает ERR. | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T10:36+0300

2024-07-19T10:36+0300

2024-07-19T10:37+0300

россия

эстония

граница

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Правительство Эстонии планирует ограничить работу двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией в ночное время, сообщает ERR."Согласно предложению, которое (министр финансов Эстонии Март - ред.) Вырклаэв направил на обсуждение правительству, пограничный переход в "Койдула" будет открыт с 5.00 до 22.00 (совпадает с мск - ред.), а таможенное оформление товаров будет возможно с 7.00 до 19.00... Пункт пропуска в "Лухамаа" предлагается оставить открытым с 7.00 до 19.00 (совпадает с мск - ред.). Главным изменением станет полное его закрытие для пешеходов", — отмечается в сообщении.С мая 2021 года эстонские власти перевели работу пункта пропуска "Нарва-1" на сокращенный режим работы, что вызвало обеспокоенность жителей и бизнеса в регионе.Однако по данным ERR, изменение не затронет железнодорожный пункт пропуска "Койдула", который остается открытым для торговли между Россией и Европейским союзом.Глава Минфина Эстонии назвал пункты пропуска "окнами в Европу" и поддержал такие изменения, считая, что отношения с Москвой не соответствует интересам страны.В районе пункта пропуска "Койдула" находится российский город Печоры, и многие люди с двойным гражданством пересекают границу ежедневно для работы. Несмотря на это, министр финансов Эстонии не видит необходимости держать этот пограничный пункт открытым в ночное время.

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россия, эстония, граница