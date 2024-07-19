https://1prime.ru/20240719/evrosoyuz-850278893.html

ЕС может в сентябре принять новый режим санкций против РФ

ЕС может в сентябре принять новый режим санкций против РФ - 19.07.2024, ПРАЙМ

ЕС может в сентябре принять новый режим санкций против РФ

Главы МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник, 22 июля, планируют обсудить новый антироссийский санкционный режим, который хотят ввести в сентябре,... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T16:08+0300

2024-07-19T16:08+0300

2024-07-19T16:08+0300

политика

санкции против рф

европа

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 19 июл – ПРАЙМ. Главы МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник, 22 июля, планируют обсудить новый антироссийский санкционный режим, который хотят ввести в сентябре, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Министры обсудят также киберугрозы России и санкционный режим, который может быть утвержден в сентябре", — сообщил он. Лидеры ЕС по итогам саммита в июне в Брюсселе выступили за создание нового режима санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Ранее постпреды ЕС согласовали продление антироссийских санкций до января 2025 года.Санкции были введены в отношении России в 2014 году из-за событий в Украине. С тех пор они неоднократно расширялись. Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на энергоносители и продукты питания в Европе и США.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.

https://1prime.ru/20240718/sanktsii-850249685.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкции против рф, европа, ес