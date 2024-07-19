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ЕС может в сентябре принять новый режим санкций против РФ
ЕС может в сентябре принять новый режим санкций против РФ - 19.07.2024, ПРАЙМ
ЕС может в сентябре принять новый режим санкций против РФ
Главы МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник, 22 июля, планируют обсудить новый антироссийский санкционный режим, который хотят ввести в сентябре,... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T16:08+0300
2024-07-19T16:08+0300
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БРЮССЕЛЬ, 19 июл – ПРАЙМ. Главы МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник, 22 июля, планируют обсудить новый антироссийский санкционный режим, который хотят ввести в сентябре, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Министры обсудят также киберугрозы России и санкционный режим, который может быть утвержден в сентябре", — сообщил он. Лидеры ЕС по итогам саммита в июне в Брюсселе выступили за создание нового режима санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Ранее постпреды ЕС согласовали продление антироссийских санкций до января 2025 года.Санкции были введены в отношении России в 2014 году из-за событий в Украине. С тех пор они неоднократно расширялись. Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на энергоносители и продукты питания в Европе и США.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.
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санкции против рф, европа, ес
Политика, санкции против РФ, ЕВРОПА, ЕС
ЕС может в сентябре принять новый режим санкций против РФ
Евросоюз в сентябре может ввести новый режим антироссийских санкций
БРЮССЕЛЬ, 19 июл – ПРАЙМ. Главы МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник, 22 июля, планируют обсудить новый антироссийский санкционный режим, который хотят ввести в сентябре, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Министры обсудят также киберугрозы России и санкционный режим, который может быть утвержден в сентябре", — сообщил он.
Лидеры ЕС по итогам саммита в июне в Брюсселе выступили за создание нового режима санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом".
Ранее постпреды ЕС согласовали продление антироссийских санкций до января 2025 года.
Лондон внес в список антироссийских санкций 11 нефтяных танкеров
Санкции были введены в отношении России в 2014 году из-за событий в Украине. С тех пор они неоднократно расширялись. Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на энергоносители и продукты питания в Европе и США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.