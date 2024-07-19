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Минск ожидает, что ФАО докажет пагубное влияние санкций на продбезопасность - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Минск ожидает, что ФАО докажет пагубное влияние санкций на продбезопасность
Минск ожидает, что ФАО докажет пагубное влияние санкций на продбезопасность - 19.07.2024, ПРАЙМ
Минск ожидает, что ФАО докажет пагубное влияние санкций на продбезопасность
Минск надеется, что эксперты ФАО докажут негативное влияние применяемых Западом односторонних санкций на продовольственную безопасность в мире, заявил временный | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T16:45+0300
2024-07-19T16:45+0300
экономика
белоруссия
фао
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МИНСК, 19 июл – ПРАЙМ. Минск надеется, что эксперты ФАО докажут негативное влияние применяемых Западом односторонних санкций на продовольственную безопасность в мире, заявил временный поверенный в делах Белоруссии в Италии, постоянный представитель республики при ФАО Кирилл Петровский. "ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН – ред.) было очень трудно, но в этом году совет организации смог набраться мужества под давлением группы стран и дал поручение своим экспертам провести анализ влияния этих всех (односторонних ограничительных мер со стороны Запада – ред.) – политических, экономических, финансовых - на продовольственную безопасность. Мы уверены в том, что результаты экспертной работы разрушат полностью конструкцию стран Запада о том, что существующие санкции (в частности, против Белоруссии - ред.) на продовольственную безопасность не влияют", - сказал дипломат журналистам в пятницу в Минске. "Но как могут не влиять, если есть прямые запреты в отношении продовольствия, удобрений? Страны Африки задают сейчас прямые вопросы, на которые у Запада ответов нет", - подчеркнул он. Петровский добавил, что "ФАО в последнее время вынужденно стала организацией не технической, а политической, потому что вопрос продовольственной безопасности - это ее компетенция, а на сегодня это очень острый и очень болезненный вопрос для стран, прежде всего, Латинской Америки, Африки". Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей, включая калийную и нефтепереработку, транзит удобрений. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине.
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белоруссия, фао
Экономика, БЕЛОРУССИЯ, ФАО
16:45 19.07.2024
 
Минск ожидает, что ФАО докажет пагубное влияние санкций на продбезопасность

Минск надеется, что эксперты ФАО докажут влияние санкций на продовольственную безопасность

© Unsplash/Pavol SvantnerМинск, Белоруссия
Минск, Белоруссия
© Unsplash/Pavol Svantner
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МИНСК, 19 июл – ПРАЙМ. Минск надеется, что эксперты ФАО докажут негативное влияние применяемых Западом односторонних санкций на продовольственную безопасность в мире, заявил временный поверенный в делах Белоруссии в Италии, постоянный представитель республики при ФАО Кирилл Петровский.
"ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН – ред.) было очень трудно, но в этом году совет организации смог набраться мужества под давлением группы стран и дал поручение своим экспертам провести анализ влияния этих всех (односторонних ограничительных мер со стороны Запада – ред.) – политических, экономических, финансовых - на продовольственную безопасность. Мы уверены в том, что результаты экспертной работы разрушат полностью конструкцию стран Запада о том, что существующие санкции (в частности, против Белоруссии - ред.) на продовольственную безопасность не влияют", - сказал дипломат журналистам в пятницу в Минске.
"Но как могут не влиять, если есть прямые запреты в отношении продовольствия, удобрений? Страны Африки задают сейчас прямые вопросы, на которые у Запада ответов нет", - подчеркнул он.
Петровский добавил, что "ФАО в последнее время вынужденно стала организацией не технической, а политической, потому что вопрос продовольственной безопасности - это ее компетенция, а на сегодня это очень острый и очень болезненный вопрос для стран, прежде всего, Латинской Америки, Африки".
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей, включая калийную и нефтепереработку, транзит удобрений. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине.
 
ЭкономикаБЕЛОРУССИЯФАО
 
 
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