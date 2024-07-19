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Молдавские фермеры потребовали власти ввести режим ЧП из-за засухи

Молдавские фермеры потребовали власти ввести режим ЧП из-за засухи - 19.07.2024, ПРАЙМ

Молдавские фермеры потребовали власти ввести режим ЧП из-за засухи

Молдавская ассоциация "Сила фермеров" сообщила, что обратилась к руководству Молдавии с требованием ввести из-за засухи режим чрезвычайного положения на... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T16:10+0300

2024-07-19T16:10+0300

2024-07-19T16:10+0300

экономика

молдавия

фермеры

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КИШИНЕВ, 19 июл – ПРАЙМ. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" сообщила, что обратилась к руководству Молдавии с требованием ввести из-за засухи режим чрезвычайного положения на национальном уровне. В четверг премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство ищет средства для помощи фермерам, чей урожай пострадал из-за засухи. "Ассоциация "Сила фермеров" обращается ко всем государственным учреждениям срочно содействовать созданию Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям и как можно скорее объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве на уровне страны. Эта мера необходима для спасения сельского хозяйства", - говорится в сообщении ассоциации. В организации сообщили, что засуха привела к катастрофическим последствиям во всей Молдавии. По данным объединения, тысячи сельскохозяйственных предприятий и десятки тысяч рабочих мест находятся под угрозой банкротства и ликвидации. В результате, убытки понесут не только фермеры, но и весь сектор экономики. Ассоциация "Сила фермеров" предлагает ввести мораторий на начисление штрафов и пени за просрочку платежей для фермеров. Кроме того, призывает правительство обратиться за финансовой поддержкой к ЕС и международным организациям для стабилизации ситуации. Фермеры требуют приостановить выплаты основного долга по банковским и небанковским сельскохозяйственным кредитам с июля 2024 года по июль 2025 года, а также предлагают создать специальную программу финансирования для аграриев, пострадавших от изменений климата, чтобы помочь им восстановиться. Ранее экс-вице-спикер парламента Молдавии и экс-глава ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь выступил с предложением объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве из-за продолжающейся трехлетней засухи. В 2023 году и в начале этого года в Молдавии прошла серия протестов фермеров. Аграрии требовали от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса хозяйствам. Тогда переговоры с премьером Дорином Речаном и главой минсельхоза Владимиром Болей оказались безрезультатными, стороны не смогли прийти к какому-либо решению.

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молдавия, фермеры