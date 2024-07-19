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ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках

ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках - 19.07.2024, ПРАЙМ

ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт на автовокзале в Ессентуках, заявили в ЦОС ФСБ России. | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T09:53+0300

2024-07-19T09:53+0300

2024-07-19T10:00+0300

происшествия

россия

фсб

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт на автовокзале в Ессентуках, заявили в ЦОС ФСБ России.Отмечается, что теракт планировал выходец из Центральноазиатского региона, которго вовремя обезвредили сотрудники ФСБ. Согласно данным ведомства, преступник заявил, что до совершения теракта присягнул "Исламскому государству"*."Террорист присягнул на верность главарю МТО и готовил нападение на объекты транспортной инфраструктуры города Ессентуки с использованием самодельного взрывного устройства", — говорится в сообщении ведомства.Кроме того, с целью совершения взрыва злоумышленник провел разведку и выбрал место для заложения самодельного взрывного устройства, приобрел необходимые компоненты и химические вещества. После этого, террорист планировал покинуть Россию и отправиться в Сирию, чтобы примкнуть к террористической группировке.В ходе задержания у террориста были изъяты компоненты для создания взрывного устройства, а также найдены агитационные материалы террористического характера. По данному факту было возбуждено уголовное дело о террористическом акте.* Запрещенная в России террористическая организация.

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