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ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках - 19.07.2024, ПРАЙМ
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ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках
ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках - 19.07.2024, ПРАЙМ
ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт на автовокзале в Ессентуках, заявили в ЦОС ФСБ России. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T09:53+0300
2024-07-19T10:00+0300
происшествия
россия
фсб
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт на автовокзале в Ессентуках, заявили в ЦОС ФСБ России.Отмечается, что теракт планировал выходец из Центральноазиатского региона, которго вовремя обезвредили сотрудники ФСБ. Согласно данным ведомства, преступник заявил, что до совершения теракта присягнул "Исламскому государству"*."Террорист присягнул на верность главарю МТО и готовил нападение на объекты транспортной инфраструктуры города Ессентуки с использованием самодельного взрывного устройства", — говорится в сообщении ведомства.Кроме того, с целью совершения взрыва злоумышленник провел разведку и выбрал место для заложения самодельного взрывного устройства, приобрел необходимые компоненты и химические вещества. После этого, террорист планировал покинуть Россию и отправиться в Сирию, чтобы примкнуть к террористической группировке.В ходе задержания у террориста были изъяты компоненты для создания взрывного устройства, а также найдены агитационные материалы террористического характера. По данному факту было возбуждено уголовное дело о террористическом акте.* Запрещенная в России террористическая организация.
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россия, фсб
Происшествия, РОССИЯ, ФСБ
09:53 19.07.2024 (обновлено: 10:00 19.07.2024)
 
ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках

Силовики предотвратили теракт в Ессентуках, где готовился взрыв на автовокзале

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкШеврон ФСБ РФ
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт на автовокзале в Ессентуках, заявили в ЦОС ФСБ России.
Отмечается, что теракт планировал выходец из Центральноазиатского региона, которго вовремя обезвредили сотрудники ФСБ. Согласно данным ведомства, преступник заявил, что до совершения теракта присягнул "Исламскому государству"*.
"Террорист присягнул на верность главарю МТО и готовил нападение на объекты транспортной инфраструктуры города Ессентуки с использованием самодельного взрывного устройства", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, с целью совершения взрыва злоумышленник провел разведку и выбрал место для заложения самодельного взрывного устройства, приобрел необходимые компоненты и химические вещества. После этого, террорист планировал покинуть Россию и отправиться в Сирию, чтобы примкнуть к террористической группировке.
В ходе задержания у террориста были изъяты компоненты для создания взрывного устройства, а также найдены агитационные материалы террористического характера. По данному факту было возбуждено уголовное дело о террористическом акте.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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