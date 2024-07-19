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Котировки газа в Европе снижаются на фоне стабильного предложения

Котировки газа в Европе снижаются на фоне стабильного предложения - 19.07.2024, ПРАЙМ

Котировки газа в Европе снижаются на фоне стабильного предложения

Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах снизились в пятницу на фоне стабильного предложения, высокого уровня запасов, а также прогнозов... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T14:17+0300

2024-07-19T14:17+0300

2024-07-19T14:17+0300

рынки

мировой рынок газа

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах снизились в пятницу на фоне стабильного предложения, высокого уровня запасов, а также прогнозов менее жаркой погоды. В центре внимания находится восстановление работы СПГ-терминала Freeport в США.По состоянию на 09.52 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF в следующем месяце снизились на 0,57 евро, до 32,10 евро за мегаватт-час, согласно данным ICE.Аналогичные контракты в Великобритании потеряли 1,08 пенса, до 74,96 пенса за терм."Цены на природный газ в Европе сегодня вновь оказались под негативным давлением на фоне ожидающейся более благоприятной и ветренной погоды на следующей неделе. Участники рынка же продолжают отслеживать ситуацию с возобновлением работы терминала Freeport", - пишут аналитики Engie's EnergyScan.Углеродные кредиты торговались с понижением на 0,41 евро, по 66,03 евро за тонну.

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рынки, мировой рынок газа