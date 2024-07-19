https://1prime.ru/20240719/gaz-850274105.html
Котировки газа в Европе снижаются на фоне стабильного предложения
Котировки газа в Европе снижаются на фоне стабильного предложения - 19.07.2024, ПРАЙМ
Котировки газа в Европе снижаются на фоне стабильного предложения
Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах снизились в пятницу на фоне стабильного предложения, высокого уровня запасов, а также прогнозов... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T14:17+0300
2024-07-19T14:17+0300
2024-07-19T14:17+0300
рынки
мировой рынок газа
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/38/841443847_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ebdf8542ef1f5ec386225adae0be423f.jpg
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах снизились в пятницу на фоне стабильного предложения, высокого уровня запасов, а также прогнозов менее жаркой погоды. В центре внимания находится восстановление работы СПГ-терминала Freeport в США.По состоянию на 09.52 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF в следующем месяце снизились на 0,57 евро, до 32,10 евро за мегаватт-час, согласно данным ICE.Аналогичные контракты в Великобритании потеряли 1,08 пенса, до 74,96 пенса за терм."Цены на природный газ в Европе сегодня вновь оказались под негативным давлением на фоне ожидающейся более благоприятной и ветренной погоды на следующей неделе. Участники рынка же продолжают отслеживать ситуацию с возобновлением работы терминала Freeport", - пишут аналитики Engie's EnergyScan.Углеродные кредиты торговались с понижением на 0,41 евро, по 66,03 евро за тонну.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/38/841443847_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_3e35d4d2aa63bd3b2aa35c044f380b99.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, мировой рынок газа
Рынки, мировой рынок газа
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах снизились в пятницу на фоне стабильного предложения, высокого уровня запасов, а также прогнозов менее жаркой погоды. В центре внимания находится восстановление работы СПГ-терминала Freeport в США.
По состоянию на 09.52 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF в следующем месяце снизились на 0,57 евро, до 32,10 евро за мегаватт-час, согласно данным ICE.
Аналогичные контракты в Великобритании потеряли 1,08 пенса, до 74,96 пенса за терм.
"Цены на природный газ в Европе сегодня вновь оказались под негативным давлением на фоне ожидающейся более благоприятной и ветренной погоды на следующей неделе. Участники рынка же продолжают отслеживать ситуацию с возобновлением работы терминала Freeport", - пишут аналитики Engie's EnergyScan.
Углеродные кредиты торговались с понижением на 0,41 евро, по 66,03 евро за тонну.