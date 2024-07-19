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Цены газа в США упали на 2% из-за роста добычи и чрезмерно высоких запасов

Цены газа в США упали на 2% из-за роста добычи и чрезмерно высоких запасов - 19.07.2024, ПРАЙМ

Цены газа в США упали на 2% из-за роста добычи и чрезмерно высоких запасов

Фьючерсы на природный газ в США в пятницу снизились почти на 2% из-за роста добычи за прошедший месяц и по-прежнему высокого объема газа в хранилищах, несмотря... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T19:45+0300

2024-07-19T19:45+0300

2024-07-19T19:45+0300

рынки

мировой рынок газа

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США в пятницу снизились почти на 2% из-за роста добычи за прошедший месяц и по-прежнему высокого объема газа в хранилищах, несмотря на менее значительный, чем обычно, рост резервов.Котировки снижаются, несмотря на прогнозы возвращения жаркой погоды в конце июля и начале августа, которая должна привести к повышению спроса на газ для выработки электроэнергии для кондиционеров.По данным аналитиков, запасы газа в хранилищах превышают норму для этого времени года примерно на 17%.По словам трейдеров, рост запасов был ниже стандартных уровней по итогам 9 из последних 10 недель, поскольку из-за падения цен в феврале и марте до минимумов за три с половиной года некоторые производители сократили добычу ранее в этом году. Однако рост котировок апреле, мае и июне вынудил такие добывающие компании, как EQT и Chesapeake Energy, активизировать буровые работы.Августовские фьючерсы на природный газ на NYMEX по состоянию на 14.35 по Гринвичу подешевели на 3,9 цента, или 1,8%, до 2,086 доллара за млн БТЕ.За всю неделю контракты могут понизиться примерно на 11% после роста на 1% на прошлой неделе. В результате фьючерсы могут снизиться по итогам пятой из последних шести недель и потерять за этот период около 29%.По данным LSEG, средняя добыча газа в 48 континентальных штатах США за истекший период июля выросла до 102,1 млрд кубических футов в день против среднего июньского значения 100,1 млрд кубических футов в день и 17-месячного майского минимума 99,4 млрд кубических футов в день.Согласно метеопрогнозам, погода в 48 континентальных штатах до 25 июля включительно будет преимущественно соответствовать нормам, а затем будет выше нормы минимум до 3 августа.Учитывая прогнозы менее жаркой погоды в ближайшее время, LSEG ожидает, что средний спрос на газ в 48 континентальных штатах, включая экспорт, опустится с 105,9 млрд кубических футов в день на этой неделе до 104,2 млрд кубических футов в день на следующей неделе, а затем вырастет до 106,6 млрд кубических футов в день через две недели. Эти прогнозы выше оценок LSEG по состоянию на четверг.Поставки газа на семь крупнейших СПГ-терминалов за истекшую часть июля снизились до 11,6 млрд кубических футов в день после закрытия терминала Freeport LNG. В июне поставки составили 12,8 млрд кубических футов в день, а рекордный максимум 14,7 млрд кубических футов был достигнут в декабре 2023 года.

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рынки, мировой рынок газа