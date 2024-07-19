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В Германии забили тревогу из-за тактики Путина на Украине

В Германии забили тревогу из-за тактики Путина на Украине - 19.07.2024, ПРАЙМ

В Германии забили тревогу из-за тактики Путина на Украине

Украина оказалась в тяжелом положении, тактика президента России Владимира Путина поражать энергообъекты себя оправдала. Об этом сообщает Berliner Zeitung. | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T14:16+0300

2024-07-19T14:16+0300

2024-07-19T14:16+0300

энергетика

германия

украина

россия

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Украина оказалась в тяжелом положении, тактика президента России Владимира Путина поражать энергообъекты себя оправдала. Об этом сообщает Berliner Zeitung."Ближе к зиме ситуация станет критической, а за это время Украина не успеет устранить повреждения. Попытки ремонта даже если и предпринимаются, то только в случае крайней необходимости. И дело не только в нехватке запчастей и, в некоторых случаях, не поддающихся исправлению повреждениях, а в понимании того, что Россия вновь атакует объект и разрушит его", - сказано в материалах.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечает издание, некоторые объекты, как Каховская ГЭС, повреждены, а, например, Запорожская АЭС теперь на территории России. По данным BZ, Украина оказалась на грани коллапса. Кроме того, Запад не оказывает достаточно поддержки, поэтому Киеву придется принять мирное предложение России, заключает издание.Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжаться.

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германия, украина, россия