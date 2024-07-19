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Все плохо. Немецкая экономика не может выйти из застоя
Все плохо. Немецкая экономика не может выйти из застоя - 19.07.2024, ПРАЙМ
Все плохо. Немецкая экономика не может выйти из застоя
Немецкая экономика с трудом выходит из стагнации, сообщает издание ИноСМИ со ссылкой на главу института IFO Клеменса Фюста. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T16:18+0300
2024-07-19T16:18+0300
2024-07-19T16:18+0300
экономика
германия
стагнация
кризис
альтернативная энергетика
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Немецкая экономика с трудом выходит из стагнации, сообщает издание ИноСМИ со ссылкой на главу института IFO Клеменса Фюста.По словам эксперта, большая часть секторов экономики Германии не обеспечена достаточным количеством заказов, а немецкие потребители не отличаются высокой покупательской способностью. Помимо этого, индекс делового климата IFO, используемый для оценки уровня деловой активности и экономики страны, постепенно снижается. Неутешительные прогнозы подтверждает аналитик немецкого банка LBBW Йенс-Оливер Никлаш: "В экономике все плохо, выйти из стагнации не получается".Деловая газета Handelsblatt сообщает, что немецкая экономика, рост ВВП которой составил лишь 0,2% в начале этого года, остается на грани рецессии. По оценкам Федерального объединения немецкой промышленности показатель роста ВВП в 2024 году едва ли превысит отметку в 0,3%, а ситуация в промышленном секторе продолжит ухудшаться. Агентство также отмечает, что для стабилизации немецкой экономики в ближайшие десять лет правительство будет вынуждено привлечь более 400 миллиардов евро инвестиций и пакетов помощи, весомую часть суммы придется вложить в промышленные производства. На сегодняшний день доля промышленности в ВВП ФРГ является самой высокой среди европейских стран и, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, составляет 21%.На повестке дня остается вопрос релокации крупных производств из Германии в другие страны, чаще - в США и Китай. В этой связи возникает угроза постепенной деиндустриализации государства. Основной причиной ухода компаний является нерентабельность энергоемких производств в связи с высокими ценами на энергоносители.Все больше предпринимателей и экспертов заявляют о "вреде", который наносит экономике ФРГ действующее коалиционное правительство "Светофора" и его "зеленая" политика.Полный текст читайте на ИноСМИ
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германия, стагнация, кризис, альтернативная энергетика
Экономика, ГЕРМАНИЯ, стагнация, кризис, Альтернативная энергетика
Все плохо. Немецкая экономика не может выйти из застоя
ИноСМИ: немецкая экономика с трудом выходит из стагнации
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Немецкая экономика с трудом выходит из стагнации, сообщает издание ИноСМИ со ссылкой на главу института IFO Клеменса Фюста.
По словам эксперта, большая часть секторов экономики Германии не обеспечена достаточным количеством заказов, а немецкие потребители не отличаются высокой покупательской способностью. Помимо этого, индекс делового климата IFO, используемый для оценки уровня деловой активности и экономики страны, постепенно снижается. Неутешительные прогнозы подтверждает аналитик немецкого банка LBBW Йенс-Оливер Никлаш: "В экономике все плохо, выйти из стагнации не получается".
Деловая газета Handelsblatt сообщает, что немецкая экономика, рост ВВП которой составил лишь 0,2% в начале этого года, остается на грани рецессии. По оценкам Федерального объединения немецкой промышленности показатель роста ВВП в 2024 году едва ли превысит отметку в 0,3%, а ситуация в промышленном секторе продолжит ухудшаться.
Агентство также отмечает, что для стабилизации немецкой экономики в ближайшие десять лет правительство будет вынуждено привлечь более 400 миллиардов евро инвестиций и пакетов помощи, весомую часть суммы придется вложить в промышленные производства. На сегодняшний день доля промышленности в ВВП ФРГ является самой высокой среди европейских стран и, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, составляет 21%.
СМИ: промышленность ФРГ вряд ли избавится от последствий спада
На повестке дня остается вопрос релокации крупных производств из Германии в другие страны, чаще - в США и Китай. В этой связи возникает угроза постепенной деиндустриализации государства. Основной причиной ухода компаний является нерентабельность энергоемких производств в связи с высокими ценами на энергоносители.
Все больше предпринимателей и экспертов заявляют о "вреде", который наносит экономике ФРГ действующее коалиционное правительство "Светофора" и его "зеленая" политика.