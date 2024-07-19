https://1prime.ru/20240719/gershkovich-850276675.html

Суд приговорил журналиста Гершковича к 16 годам колонии строгого режима

Суд приговорил журналиста Гершковича к 16 годам колонии строгого режима - 19.07.2024, ПРАЙМ

Суд приговорил журналиста Гершковича к 16 годам колонии строгого режима

Журналист американского издания Wall Street Journal был приговорен Свердловским областным судом к 16 годам лишения свободы по делу о шпионаже. Об этом сообщил... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T15:18+0300

2024-07-19T15:18+0300

2024-07-19T15:33+0300

россия

суд

эван гершкович

https://cdnn.1prime.ru/img/84193/98/841939860_0:242:2945:1899_1920x0_80_0_0_559410ab5f11d8631c380b70a65242af.jpg

МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Журналист американского издания Wall Street Journal был приговорен Свердловским областным судом к 16 годам лишения свободы по делу о шпионаже. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Гершковича Эвана виновным и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — следует из текста приговора.Ранее гособвинитель требовал наказания в виде 18 лет колонии для журналиста. По версии следствия, Гершкович был агентом ЦРУ и в марте 2023 года собрал секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" в Свердловской области, связанную с производством и ремонтом военной техники. После этого ему было предъявлено обвинение в шпионаже.

https://1prime.ru/20230418/840406447.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд, эван гершкович