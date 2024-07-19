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Суд приговорил журналиста Гершковича к 16 годам колонии строгого режима
Суд приговорил журналиста Гершковича к 16 годам колонии строгого режима - 19.07.2024, ПРАЙМ
Суд приговорил журналиста Гершковича к 16 годам колонии строгого режима
Журналист американского издания Wall Street Journal был приговорен Свердловским областным судом к 16 годам лишения свободы по делу о шпионаже. Об этом сообщил... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T15:18+0300
2024-07-19T15:18+0300
2024-07-19T15:33+0300
россия
суд
эван гершкович
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Журналист американского издания Wall Street Journal был приговорен Свердловским областным судом к 16 годам лишения свободы по делу о шпионаже. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Гершковича Эвана виновным и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — следует из текста приговора.Ранее гособвинитель требовал наказания в виде 18 лет колонии для журналиста. По версии следствия, Гершкович был агентом ЦРУ и в марте 2023 года собрал секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" в Свердловской области, связанную с производством и ремонтом военной техники. После этого ему было предъявлено обвинение в шпионаже.
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россия, суд, эван гершкович
РОССИЯ, суд, Эван Гершкович
Суд приговорил журналиста Гершковича к 16 годам колонии строгого режима
Суд приговорил журналиста WSJ Гершковича к 16 годам колонии строгого режима
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Журналист американского издания Wall Street Journal был приговорен Свердловским областным судом к 16 годам лишения свободы по делу о шпионаже. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Гершковича Эвана виновным и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — следует из текста приговора.
Ранее гособвинитель требовал наказания в виде 18 лет колонии для журналиста. По версии следствия, Гершкович был агентом ЦРУ и в марте 2023 года собрал секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" в Свердловской области, связанную с производством и ремонтом военной техники. После этого ему было предъявлено обвинение в шпионаже.
Журналиста WSJ Гершковича оставили в СИЗО