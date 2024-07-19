https://1prime.ru/20240719/gosobligatsii-850257528.html

Минфин США отметил сокращение вложений России в американские гособлигации

Минфин США отметил сокращение вложений России в американские гособлигации - 19.07.2024, ПРАЙМ

Минфин США отметил сокращение вложений России в американские гособлигации

Россия за май сократила портфель американских гособлигаций до 45 миллионов долларов с уровня апреля в 46 миллионов, свидетельствуют данные Минфина США. | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T08:39+0300

2024-07-19T08:39+0300

2024-07-19T09:12+0300

экономика

россия

сша

гособлигации сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_37aa80e4ac74db5009b413d541b655f0.jpg

МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Россия за май сократила портфель американских гособлигаций до 45 миллионов долларов с уровня апреля в 46 миллионов, свидетельствуют данные Минфина США. Как следует из опубликованной Минфином статистики за май, российский портфель состоит из 42 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов - в краткосрочных (45 миллионов долларов в долгосрочных и 1 миллион долларов в краткосрочных в апреле). На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц снизились до 1,128 триллиона долларов с 1,15 триллиона в апреле. На втором месте снова Китай с 768,3 миллиарда долларов (770,7 миллиарда в апреле). Третьей вновь стала Великобритания, которая увеличила объем облигаций на своем балансе до 723,4 миллиарда с 710,3 миллиарда долларов.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, гособлигации сша