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Минфин США отметил сокращение вложений России в американские гособлигации
Минфин США отметил сокращение вложений России в американские гособлигации - 19.07.2024, ПРАЙМ
Минфин США отметил сокращение вложений России в американские гособлигации
Россия за май сократила портфель американских гособлигаций до 45 миллионов долларов с уровня апреля в 46 миллионов, свидетельствуют данные Минфина США. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T08:39+0300
2024-07-19T08:39+0300
2024-07-19T09:12+0300
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Россия за май сократила портфель американских гособлигаций до 45 миллионов долларов с уровня апреля в 46 миллионов, свидетельствуют данные Минфина США. Как следует из опубликованной Минфином статистики за май, российский портфель состоит из 42 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов - в краткосрочных (45 миллионов долларов в долгосрочных и 1 миллион долларов в краткосрочных в апреле). На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц снизились до 1,128 триллиона долларов с 1,15 триллиона в апреле. На втором месте снова Китай с 768,3 миллиарда долларов (770,7 миллиарда в апреле). Третьей вновь стала Великобритания, которая увеличила объем облигаций на своем балансе до 723,4 миллиарда с 710,3 миллиарда долларов.
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россия, сша, гособлигации сша
Экономика, РОССИЯ, США, гособлигации США
Минфин США отметил сокращение вложений России в американские гособлигации
Минфин США: вложения РФ в американские гособлигации в мае снизились до $45 млн
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Россия за май сократила портфель американских гособлигаций до 45 миллионов долларов с уровня апреля в 46 миллионов, свидетельствуют данные Минфина США.
Как следует из опубликованной Минфином статистики за май, российский портфель состоит из 42 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов - в краткосрочных (45 миллионов долларов в долгосрочных и 1 миллион долларов в краткосрочных в апреле).
На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц снизились до 1,128 триллиона долларов с 1,15 триллиона в апреле. На втором месте снова Китай с 768,3 миллиарда долларов (770,7 миллиарда в апреле). Третьей вновь стала Великобритания, которая увеличила объем облигаций на своем балансе до 723,4 миллиарда с 710,3 миллиарда долларов.