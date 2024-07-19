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Минцифры отметило значимость импортозамещения ПО после сбоя в Microsoft - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Минцифры отметило значимость импортозамещения ПО после сбоя в Microsoft
Минцифры отметило значимость импортозамещения ПО после сбоя в Microsoft - 19.07.2024, ПРАЙМ
Минцифры отметило значимость импортозамещения ПО после сбоя в Microsoft
Ситуация со сбоем у Microsoft показывает значимость импортозамещения иностранного программного обеспечения (ПО), в первую очередь - на объектах критической... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T11:26+0300
2024-07-19T11:27+0300
россия
минцифры
по
microsoft
импортозамещение
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Ситуация со сбоем у Microsoft показывает значимость импортозамещения иностранного программного обеспечения (ПО), в первую очередь - на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), сообщили в Минцифры РФ. Ранее сообщалось о глобальном техническом сбое, связанном с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Американская компания, комментируя технический сбой, заявила, что сервисы восстанавливаются, продолжают приниматься меры по стабилизации "Ситуация с Microsoft в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного ПО, в первую очередь - на объектах КИИ", - говорится в сообщении. Так добавили, что на данный момент сообщений о сбоях систем в российских аэропортах в министерство не поступало.
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россия, минцифры, по, microsoft, импортозамещение
РОССИЯ, Минцифры, ПО, Microsoft, импортозамещение
11:26 19.07.2024 (обновлено: 11:27 19.07.2024)
 
Минцифры отметило значимость импортозамещения ПО после сбоя в Microsoft

Минцифры: сбой Microsoft показывает значимость импортозамещения иностранного ПО

Минцифры РФ © «Караван Ярмарка»
Минцифры РФ © «Караван Ярмарка»
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Ситуация со сбоем у Microsoft показывает значимость импортозамещения иностранного программного обеспечения (ПО), в первую очередь - на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), сообщили в Минцифры РФ.
Ранее сообщалось о глобальном техническом сбое, связанном с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Американская компания, комментируя технический сбой, заявила, что сервисы восстанавливаются, продолжают приниматься меры по стабилизации
"Ситуация с Microsoft в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного ПО, в первую очередь - на объектах КИИ", - говорится в сообщении.
Так добавили, что на данный момент сообщений о сбоях систем в российских аэропортах в министерство не поступало.
 
РОССИЯМинцифрыПОMicrosoftимпортозамещение
 
 
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