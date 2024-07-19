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Минцифры отметило значимость импортозамещения ПО после сбоя в Microsoft

Минцифры отметило значимость импортозамещения ПО после сбоя в Microsoft - 19.07.2024, ПРАЙМ

Минцифры отметило значимость импортозамещения ПО после сбоя в Microsoft

Ситуация со сбоем у Microsoft показывает значимость импортозамещения иностранного программного обеспечения (ПО), в первую очередь - на объектах критической... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T11:26+0300

2024-07-19T11:26+0300

2024-07-19T11:27+0300

россия

минцифры

по

microsoft

импортозамещение

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Ситуация со сбоем у Microsoft показывает значимость импортозамещения иностранного программного обеспечения (ПО), в первую очередь - на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), сообщили в Минцифры РФ. Ранее сообщалось о глобальном техническом сбое, связанном с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Американская компания, комментируя технический сбой, заявила, что сервисы восстанавливаются, продолжают приниматься меры по стабилизации "Ситуация с Microsoft в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного ПО, в первую очередь - на объектах КИИ", - говорится в сообщении. Так добавили, что на данный момент сообщений о сбоях систем в российских аэропортах в министерство не поступало.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минцифры, по, microsoft, импортозамещение