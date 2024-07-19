Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европейские фондовые индексы снижаются из-за цен на товарно-сырьевом рынке - 19.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240719/indeksy-850265334.html
Европейские фондовые индексы снижаются из-за цен на товарно-сырьевом рынке
Европейские фондовые индексы снижаются из-за цен на товарно-сырьевом рынке - 19.07.2024, ПРАЙМ
Европейские фондовые индексы снижаются из-за цен на товарно-сырьевом рынке
Европейские фондовые индексы в пятницу снизились и нацелены на недельные потери. На них оказали давление снизившиеся цены на товарно-сырьевом рынке и... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T11:57+0300
2024-07-19T11:57+0300
рынки
фондовые рынки европы
https://cdnn.1prime.ru/img/83550/72/835507267_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_ad5abe3c41032006f8974a6efa36349b.jpg
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в пятницу снизились и нацелены на недельные потери. На них оказали давление снизившиеся цены на товарно-сырьевом рынке и продолжение распродажи акций технологического сектора в мире. Инвесторы также анализируют отчеты компаний.Панъевропейский индекс STOXX 600 к 07.15 снизился на 0,6%, откатившись до минимума более чем за две недели на фоне масштабной распродажи на рынке.В падении лидируют акции компаний из сферы путешествий и досуга, потерявшие 2,5%. Акции горнорудных фирм упали на 1,8% на фоне снижения цен на сырье в отсутствие мер стимулирования в Китае.Рынок акций Германии просел на 0,6%. Цены производителей в крупнейшей экономике региона в июне снизились на 1,6%, как и ожидали аналитики, участвовавшие в опросе Reuters.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83550/72/835507267_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_f2f09234f3692cd42e37cf75bf50c62c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, фондовые рынки европы
Рынки, фондовые рынки Европы
11:57 19.07.2024
 

Европейские фондовые индексы снижаются из-за цен на товарно-сырьевом рынке

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик "Японские свечи"
График Японские свечи - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в пятницу снизились и нацелены на недельные потери. На них оказали давление снизившиеся цены на товарно-сырьевом рынке и продолжение распродажи акций технологического сектора в мире. Инвесторы также анализируют отчеты компаний.
Панъевропейский индекс STOXX 600 к 07.15 снизился на 0,6%, откатившись до минимума более чем за две недели на фоне масштабной распродажи на рынке.
В падении лидируют акции компаний из сферы путешествий и досуга, потерявшие 2,5%. Акции горнорудных фирм упали на 1,8% на фоне снижения цен на сырье в отсутствие мер стимулирования в Китае.
Рынок акций Германии просел на 0,6%. Цены производителей в крупнейшей экономике региона в июне снизились на 1,6%, как и ожидали аналитики, участвовавшие в опросе Reuters.
 
Рынкифондовые рынки Европы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала