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Европейские фондовые индексы снижаются из-за цен на товарно-сырьевом рынке

Европейские фондовые индексы снижаются из-за цен на товарно-сырьевом рынке - 19.07.2024, ПРАЙМ

Европейские фондовые индексы снижаются из-за цен на товарно-сырьевом рынке

Европейские фондовые индексы в пятницу снизились и нацелены на недельные потери. На них оказали давление снизившиеся цены на товарно-сырьевом рынке и... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T11:57+0300

2024-07-19T11:57+0300

2024-07-19T11:57+0300

рынки

фондовые рынки европы

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в пятницу снизились и нацелены на недельные потери. На них оказали давление снизившиеся цены на товарно-сырьевом рынке и продолжение распродажи акций технологического сектора в мире. Инвесторы также анализируют отчеты компаний.Панъевропейский индекс STOXX 600 к 07.15 снизился на 0,6%, откатившись до минимума более чем за две недели на фоне масштабной распродажи на рынке.В падении лидируют акции компаний из сферы путешествий и досуга, потерявшие 2,5%. Акции горнорудных фирм упали на 1,8% на фоне снижения цен на сырье в отсутствие мер стимулирования в Китае.Рынок акций Германии просел на 0,6%. Цены производителей в крупнейшей экономике региона в июне снизились на 1,6%, как и ожидали аналитики, участвовавшие в опросе Reuters.

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рынки, фондовые рынки европы