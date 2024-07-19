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Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются

Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются - 19.07.2024, ПРАЙМ

Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются

Фьючерсы на фондовые индексы США в пятницу снизились. Трейдеры отказываются от дорогостоящих акций технологических гигантов и оценивают влияние глобального... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T14:15+0300

2024-07-19T14:15+0300

2024-07-19T14:15+0300

рынки

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в пятницу снизились. Трейдеры отказываются от дорогостоящих акций технологических гигантов и оценивают влияние глобального технического сбоя на компании из различных секторов.Крупные американские авиакомпании объявили о запретах на вылеты из-за коммуникационных проблем, а ряд компаний, включая фирмы финансовых услуг и банки, объявили о сбоях в системах, нарушивших операции.После сбоя в облачной системе акции Microsoft упали на премаркете на 2,7%."Ходят слухи, что компания по кибербезопасности Crowdstrike внедрила обновления, которые не сработали на ОС Microsoft, из-за чего системы отключились. Поскольку мы не знаем всех подробностей, инвесторам пока рано подсчитывать финансовый и репутационный ущерб для этих бизнесов", – указал Дэн Коутворт, инвестиционный аналитик AJ Bell.За последние две сессии Nasdaq Composite лишился 3,5%, S&P 500 упал на 2,1%, а Russell 2000 в среду прервал пятидневный рост.VIX, или "индекс страхов" Уолл-стрит, находится выше 16 пунктов, на максимуме с конца апреля, что говорит о беспокойстве инвесторов.Инвесторы ждут сегодня комментарии представителей ФРС Джона Уильямса и Рафаэля Бостика, надеясь услышать намеки на курс денежно-кредитной политики.На момент написания статьи фьючерсы e-mini на DJIA снизились на 128 пунктов, или 0,31%, e-mini на S&P 500 опустились на 13,5 пункта, или 0,24%, e-mini на Nasdaq 100 снизились на 73,25 пункта, или 0,37%.

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рынки