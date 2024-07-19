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Панъевропейский STOXX 600 снизился по итогам недели - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Панъевропейский STOXX 600 снизился по итогам недели
Панъевропейский STOXX 600 снизился по итогам недели - 19.07.2024, ПРАЙМ
Панъевропейский STOXX 600 снизился по итогам недели
Торги на европейских фондовых рынках в пятницу завершились в минусе по итогам недели. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T19:46+0300
2024-07-19T19:46+0300
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фондовые рынки европы
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Торги на европейских фондовых рынках в пятницу завершились в минусе по итогам недели.Панъевропейский STOXX 600 снизился на 0,8%, упав до более чем двухнедельного минимума. По итогам недели индекс снизился более чем на 2%, что стало самым сильным недельным падением в этом году.Торговля нефтью, газом, электроэнергией, акциями, валютой и облигациями вернулась в обычное русло после того, как всемирный сбой в киберпространстве затруднил операции компаний, предоставляющих финансовые услуги, и банков от Лондона до Сингапура, хотя остаточные проблемы с данными остались.Итальянский индекс FTSE MIB снизился на 0,9%.Акции компаний, связанных с туризмом и отдыхом, были среди лидеров снижения, упав на 2,1%.Акции горнодобывающих компаний также снизились на 2,1%, возглавив снижение в сырьевом секторе, чем способствовало отсутствие мер стимулирования в Китае.Акции компаний технологического сектора упали на 1%. На этой неделе сектор показал самые слабые результаты, его падение составило почти 9%.Отсутствие четких ориентиров со стороны Европейского центрального банка после его решения сохранить процентные ставки без изменений ранее на неделе также добавило неопределенности в настрой инвесторов.
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рынки, фондовые рынки европы
Рынки, фондовые рынки Европы
19:46 19.07.2024
 

Панъевропейский STOXX 600 снизился по итогам недели

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкИндексы.
Индексы. - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Торги на европейских фондовых рынках в пятницу завершились в минусе по итогам недели.
Панъевропейский STOXX 600 снизился на 0,8%, упав до более чем двухнедельного минимума. По итогам недели индекс снизился более чем на 2%, что стало самым сильным недельным падением в этом году.
Торговля нефтью, газом, электроэнергией, акциями, валютой и облигациями вернулась в обычное русло после того, как всемирный сбой в киберпространстве затруднил операции компаний, предоставляющих финансовые услуги, и банков от Лондона до Сингапура, хотя остаточные проблемы с данными остались.
Итальянский индекс FTSE MIB снизился на 0,9%.
Акции компаний, связанных с туризмом и отдыхом, были среди лидеров снижения, упав на 2,1%.
Акции горнодобывающих компаний также снизились на 2,1%, возглавив снижение в сырьевом секторе, чем способствовало отсутствие мер стимулирования в Китае.
Акции компаний технологического сектора упали на 1%. На этой неделе сектор показал самые слабые результаты, его падение составило почти 9%.
Отсутствие четких ориентиров со стороны Европейского центрального банка после его решения сохранить процентные ставки без изменений ранее на неделе также добавило неопределенности в настрой инвесторов.
 
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