https://1prime.ru/20240719/ipoteka-850258574.html

Названа сумма, выданная Сбербанком по семейной ипотеке с 10 июля

Названа сумма, выданная Сбербанком по семейной ипотеке с 10 июля - 19.07.2024, ПРАЙМ

Названа сумма, выданная Сбербанком по семейной ипотеке с 10 июля

Сбербанк с 10 июля выдал клиентам почти 2 тысячи льготных ипотечных кредитов по семейной ипотеке на новых условиях на сумму около 10 миллиардов рублей, сообщил... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T09:05+0300

2024-07-19T09:05+0300

2024-07-19T09:05+0300

семейная ипотека

сбербанк

ипотека

россия

жилье

https://cdnn.1prime.ru/img/77319/14/773191408_0:75:1500:919_1920x0_80_0_0_8e3b83b42c0f5dcff9d7a9866e6e1a63.jpg

МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Сбербанк с 10 июля выдал клиентам почти 2 тысячи льготных ипотечных кредитов по семейной ипотеке на новых условиях на сумму около 10 миллиардов рублей, сообщил первый зампред банка Кирилл Царев, которого цитирует пресс-служба банка. Минфин в прошлую среду, 10 июля, сообщил, что семейная ипотека в России продлена до 2030 года и будет распространяться на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет, при этом ставка 6% будет единой для всех, в том числе и для жителей Дальнего Востока. "Сбербанк за неделю с 10 июля выдал клиентам почти 2000 льготных ипотечных кредитов по семейной ипотеке на новых условиях на общую сумму около 10 миллиардов рублей", - сказал он. Царев напомнил, что неделю назад Сбербанк запустили выдачи кредитов людям по обновленной программе семейной ипотеки, которая была введена правительством после прекращения действия с 1 июля ипотечной льготной программы с господдержкой. Топ-менеджер указал, что несмотря на то, что программа на новых условиях запустилась совсем недавно, банк видит высокий спрос от клиентов. Количество заявок на семейную ипотеку растет, ежедневно обрабатывается несколько тысяч заявлений. Он отметил, что топ-5 регионов по выдачам – это Москва и Московская область, Тюменская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край и Иркутская область. Основной тип недвижимости – по-прежнему покупка жилья в многоквартирных домах - 85%.

https://1prime.ru/20240716/gosduma-850172234.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

семейная ипотека, сбербанк, ипотека, россия, жилье