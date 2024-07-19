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Хуснуллин назвал возможную замену ипотеке
Хуснуллин назвал возможную замену ипотеке - 19.07.2024, ПРАЙМ
Хуснуллин назвал возможную замену ипотеке
Программа ссудо-сберегательных касс может стать вариантом замены ипотеки, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T21:58+0300
2024-07-19T21:58+0300
2024-07-19T21:58+0300
экономика
россия
ипотека
марат хуснуллин
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ПЕРМЬ, 19 июл - ПРАЙМ. Программа ссудо-сберегательных касс может стать вариантом замены ипотеки, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Хуснуллин в пятницу посетил с рабочим визитом Башкирию. "Мы продлили льготную ипотеку, именно для семей, это очень важно. Более миллиона... семей получили по стране семейную ипотеку. Посмотрим, как будет складываться динамика, потому что ставка высока, очень большие деньги доплачиваем из бюджета, это сотни миллиардов ежегодно, которые доплачиваем за каждого заёмщика. Посмотрим в течение трёх месяцев, какая будет динамика, если понадобятся необходимые меры, будем выносить на уровне правительства", — рассказал журналистам Хуснуллин. Он упомянул опыт Башкирии, который может стать альтернативой ипотеки. "В Башкирии давно запущена программа ссудо-сберегательных касс, она успешно продолжается, возможно, это один из вариантов, альтернативы ипотеки. Мы сегодня посмотрели, как можно эту программу предъявить на федеральном уровне. Ещё раз подумаем, нужно ли внести изменения в законодательство", — добавил он. Хуснуллин также отметил хорошие результаты региона в сфере жилищного строительства, отдельно обратил внимание на увеличивающееся ежегодно число выданных разрешений на строительство. "Ближайший год будет непросто из-за снижения ипотеки, но это тоже неплохо: нужно где-то подужаться с расходами, посмотреть оптимизацию. Это нужно пережить, подготовиться к новому росту. Мы не отказываемся от нацпроекта "Жилье", планируем достигнуть обеспеченность 33 метра на человека", — подытожил вице-премьер.
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россия, ипотека, марат хуснуллин
Экономика, РОССИЯ, ипотека, Марат Хуснуллин
Хуснуллин назвал возможную замену ипотеке
Хуснуллин: программа ссудо-сберегательных касс может стать вариантом замены ипотеки
ПЕРМЬ, 19 июл - ПРАЙМ. Программа ссудо-сберегательных касс может стать вариантом замены ипотеки, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Хуснуллин в пятницу посетил с рабочим визитом Башкирию.
"Мы продлили льготную ипотеку, именно для семей, это очень важно. Более миллиона... семей получили по стране семейную ипотеку. Посмотрим, как будет складываться динамика, потому что ставка высока, очень большие деньги доплачиваем из бюджета, это сотни миллиардов ежегодно, которые доплачиваем за каждого заёмщика. Посмотрим в течение трёх месяцев, какая будет динамика, если понадобятся необходимые меры, будем выносить на уровне правительства", — рассказал журналистам Хуснуллин.
Он упомянул опыт Башкирии, который может стать альтернативой ипотеки.
"В Башкирии давно запущена программа ссудо-сберегательных касс, она успешно продолжается, возможно, это один из вариантов, альтернативы ипотеки. Мы сегодня посмотрели, как можно эту программу предъявить на федеральном уровне. Ещё раз подумаем, нужно ли внести изменения в законодательство", — добавил он.
Хуснуллин также отметил хорошие результаты региона в сфере жилищного строительства, отдельно обратил внимание на увеличивающееся ежегодно число выданных разрешений на строительство.
"Ближайший год будет непросто из-за снижения ипотеки, но это тоже неплохо: нужно где-то подужаться с расходами, посмотреть оптимизацию. Это нужно пережить, подготовиться к новому росту. Мы не отказываемся от нацпроекта "Жилье", планируем достигнуть обеспеченность 33 метра на человека", — подытожил вице-премьер.
Выдачи ипотеки в России июне выросли на 44 процента