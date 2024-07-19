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В Испании предупредили о задержках рейсов из-за сбоя в системе

В Испании предупредили о задержках рейсов из-за сбоя в системе - 19.07.2024, ПРАЙМ

В Испании предупредили о задержках рейсов из-за сбоя в системе

"Инцидент" произошел в компьютерной системе испанских аэропортов, возможна задержка рейсов, сообщила компания-оператор Aenaв соцсети Х. | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T10:36+0300

2024-07-19T10:36+0300

2024-07-19T10:36+0300

испания

авиакомпания

самолет

сбой

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. "Инцидент" произошел в компьютерной системе испанских аэропортов, возможна задержка рейсов, сообщила компания-оператор Aenaв соцсети Х."В связи с инцидентом в компьютерной системе в системах Aena и аэропортах Испании наблюдаются изменения (в работе), что может привести к задержкам", - сказано в публикации.Оператор добавил, что работает над решением проблемы. В данный момент операции проводят, используя ручные системы, подчеркнула Aena.Ранее сообщалось, что американские авиакомпании задержали и отменили рейсы в связи с проблемами со связью.

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испания, авиакомпания, самолет, сбой