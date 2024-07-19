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В Испании предупредили о задержках рейсов из-за сбоя в системе - 19.07.2024, ПРАЙМ
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В Испании предупредили о задержках рейсов из-за сбоя в системе
В Испании предупредили о задержках рейсов из-за сбоя в системе - 19.07.2024, ПРАЙМ
В Испании предупредили о задержках рейсов из-за сбоя в системе
"Инцидент" произошел в компьютерной системе испанских аэропортов, возможна задержка рейсов, сообщила компания-оператор Aenaв соцсети Х. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T10:36+0300
2024-07-19T10:36+0300
испания
авиакомпания
самолет
сбой
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. "Инцидент" произошел в компьютерной системе испанских аэропортов, возможна задержка рейсов, сообщила компания-оператор Aenaв соцсети Х."В связи с инцидентом в компьютерной системе в системах Aena и аэропортах Испании наблюдаются изменения (в работе), что может привести к задержкам", - сказано в публикации.Оператор добавил, что работает над решением проблемы. В данный момент операции проводят, используя ручные системы, подчеркнула Aena.Ранее сообщалось, что американские авиакомпании задержали и отменили рейсы в связи с проблемами со связью.
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испания, авиакомпания, самолет, сбой
ИСПАНИЯ, Авиакомпания, самолет, сбой
10:36 19.07.2024
 
В Испании предупредили о задержках рейсов из-за сбоя в системе

Aena: задержки возможны в аэропортах Испании из-за "инцидента в компьютерной системе"

© Unsplash/AXP PhotographyБарселона, Испания
Барселона, Испания
© Unsplash/AXP Photography
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. "Инцидент" произошел в компьютерной системе испанских аэропортов, возможна задержка рейсов, сообщила компания-оператор Aenaв соцсети Х.
"В связи с инцидентом в компьютерной системе в системах Aena и аэропортах Испании наблюдаются изменения (в работе), что может привести к задержкам", - сказано в публикации.
Оператор добавил, что работает над решением проблемы. В данный момент операции проводят, используя ручные системы, подчеркнула Aena.
Ранее сообщалось, что американские авиакомпании задержали и отменили рейсы в связи с проблемами со связью.
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В Черногории зафиксировали крупный сбой в работе интернета
21 июня, 18:00
 
ИСПАНИЯАвиакомпаниясамолетсбой
 
 
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