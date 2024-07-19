https://1prime.ru/20240719/kadry-850273643.html
В РФ отметили важность подготовки кадров для дружественных стран
В РФ отметили важность подготовки кадров для дружественных стран - 19.07.2024, ПРАЙМ
В РФ отметили важность подготовки кадров для дружественных стран
Порядка 8-9% иностранных выпускников вузов России остаются работать в РФ, для российской стороны важно готовить кадры для экономик дружественных стран, заявил... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T14:07+0300
2024-07-19T14:07+0300
2024-07-19T14:07+0300
минобрнауки
россия
кадры
дружественные страны
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ТАШКЕНТ, 19 июл – ПРАЙМ. Порядка 8-9% иностранных выпускников вузов России остаются работать в РФ, для российской стороны важно готовить кадры для экономик дружественных стран, заявил замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский. "Если мы будем говорить о трудоустройстве в целом иностранных студентов, которые обучаются в России, то на сегодняшний день порядка 8-9 процентов иностранных выпускников российских вузов остаются работать в нашей стране. Остальные возвращаются в свои страны. Но такое соотношение нас в целом устраивает, потому что нам важно готовить кадры для экономика наших дружественных стран", - сказал Могилевский в ходе видеомоста "Сотрудничество России и Узбекистана в сфере науки и высшего образования" в международном мультимедийном пресс-центре Sputnik Uzbekistan. Замглавы Минобрнауки отметил, что любой иностранный гражданин, который получил образование в России, имеет возможность делать карьеру в своей стране. "Они являются своего рода мостами культуры, мостами дружбы между нашими странами. Они как раз и реализуют совместные проекты в промышленности в других отраслях экономики, потому что они хорошо подготовлены, они понимают, как работают технологии, те или иные решения", - добавил Могилевский.
https://1prime.ru/20240718/kadry-850251694.html
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минобрнауки, россия, кадры, дружественные страны
Минобрнауки, РОССИЯ, Кадры, дружественные страны
В РФ отметили важность подготовки кадров для дружественных стран
Минобрнауки: России важно готовить кадры для экономик дружественных стран
ТАШКЕНТ, 19 июл – ПРАЙМ. Порядка 8-9% иностранных выпускников вузов России остаются работать в РФ, для российской стороны важно готовить кадры для экономик дружественных стран, заявил замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.
"Если мы будем говорить о трудоустройстве в целом иностранных студентов, которые обучаются в России, то на сегодняшний день порядка 8-9 процентов иностранных выпускников российских вузов остаются работать в нашей стране. Остальные возвращаются в свои страны. Но такое соотношение нас в целом устраивает, потому что нам важно готовить кадры для экономика наших дружественных стран", - сказал Могилевский в ходе видеомоста "Сотрудничество России и Узбекистана в сфере науки и высшего образования" в международном мультимедийном пресс-центре Sputnik Uzbekistan.
Замглавы Минобрнауки отметил, что любой иностранный гражданин, который получил образование в России, имеет возможность делать карьеру в своей стране.
"Они являются своего рода мостами культуры, мостами дружбы между нашими странами. Они как раз и реализуют совместные проекты в промышленности в других отраслях экономики, потому что они хорошо подготовлены, они понимают, как работают технологии, те или иные решения", - добавил Могилевский.
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