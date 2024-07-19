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Карлсон раскрыл важные подробности личной беседы с Путиным
Карлсон раскрыл важные подробности личной беседы с Путиным - 19.07.2024, ПРАЙМ
Карлсон раскрыл важные подробности личной беседы с Путиным
Американский журналист Такер Карлсон после интервью с президентом России Владимиром Путиным поговорил с главой государства наедине. Об этом он рассказал изданию | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T12:58+0300
2024-07-19T12:58+0300
2024-07-19T12:58+0300
такер карлсон
владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон после интервью с президентом России Владимиром Путиным поговорил с главой государства наедине. Об этом он рассказал изданию Wall Street Journal.Карлсон взял интервью у Путина 6 февраля, это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В тот же день журналист разместил видеообращение в социальной сети X, в котором сообщил, что Белый дом два раза пытался сорвать интервью."Карлсон говорит, что после того, как камеры были выключены, он и Путин поговорили наедине, вдали от съемочной группы и телохранителей", - пишет WSJ.По словам журналиста, Путин выразил обеспокоенность возможностью перерастания украинского кризиса в ядерный конфликт, а также разочарование тем, что не общался с президентом США Джо Байденом с начала спецоперации.
https://1prime.ru/20240718/blagodarnost-850255145.html
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такер карлсон, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону
Такер Карлсон, Владимир Путин, интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Карлсон раскрыл важные подробности личной беседы с Путиным
Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным об Украине после интервью в феврале
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ.
Американский журналист Такер Карлсон после интервью с президентом России Владимиром Путиным поговорил с главой государства наедине. Об этом он рассказал изданию Wall Street Journal
.
Карлсон взял интервью у Путина 6 февраля, это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В тот же день журналист разместил видеообращение в социальной сети X, в котором сообщил, что Белый дом два раза пытался сорвать интервью.
"Карлсон говорит, что после того, как камеры были выключены, он и Путин поговорили наедине, вдали от съемочной группы и телохранителей", - пишет WSJ.
По словам журналиста, Путин выразил обеспокоенность возможностью перерастания украинского кризиса в ядерный конфликт, а также разочарование тем, что не общался с президентом США Джо Байденом с начала спецоперации.
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