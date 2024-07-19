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Карлсон раскрыл важные подробности личной беседы с Путиным

Карлсон раскрыл важные подробности личной беседы с Путиным - 19.07.2024, ПРАЙМ

Карлсон раскрыл важные подробности личной беседы с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон после интервью с президентом России Владимиром Путиным поговорил с главой государства наедине. Об этом он рассказал изданию | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T12:58+0300

2024-07-19T12:58+0300

2024-07-19T12:58+0300

такер карлсон

владимир путин

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон после интервью с президентом России Владимиром Путиным поговорил с главой государства наедине. Об этом он рассказал изданию Wall Street Journal.Карлсон взял интервью у Путина 6 февраля, это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В тот же день журналист разместил видеообращение в социальной сети X, в котором сообщил, что Белый дом два раза пытался сорвать интервью."Карлсон говорит, что после того, как камеры были выключены, он и Путин поговорили наедине, вдали от съемочной группы и телохранителей", - пишет WSJ.По словам журналиста, Путин выразил обеспокоенность возможностью перерастания украинского кризиса в ядерный конфликт, а также разочарование тем, что не общался с президентом США Джо Байденом с начала спецоперации.

https://1prime.ru/20240718/blagodarnost-850255145.html

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