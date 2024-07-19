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Аэропорт Сиднея погрузился в "хаос" из-за глобального технического сбоя

Аэропорт Сиднея погрузился в "хаос" из-за глобального технического сбоя - 19.07.2024, ПРАЙМ

Аэропорт Сиднея погрузился в "хаос" из-за глобального технического сбоя

В аэропорте австралийского Сиднея царит "хаос" из-за глобального технического сбоя в стране, несколько крупных авиалиний не могут зарегистрировать пассажиров на | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T10:48+0300

2024-07-19T10:48+0300

2024-07-19T10:48+0300

австралия

аэропорт

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ДЖАКАРТА, 19 июл - ПРАЙМ. В аэропорте австралийского Сиднея царит "хаос" из-за глобального технического сбоя в стране, несколько крупных авиалиний не могут зарегистрировать пассажиров на рейсы, прибывшие в аэропорт не могут получить свой багаж, а авиакомпания Virgin Australia приостановила рейсы, сообщает австралийский портал WA. Ранее сообщалось, что в Австралии произошел глобальный технический сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Техническая проблема, как сообщается, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike. В Австралии она привела к сбоям в работе ноутбуков Microsoft - многие ноутбуки произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке на синем экране. По данным портала, в аэропорту Сиднея "начался хаос" из-за технических сбоев. Задержки охватили внутренние и международные терминалы Сиднея. "Глобальный технический сбой повлиял на работу некоторых авиакомпаний и терминальные услуги", — заявил представитель аэропорта. Авиакомпания Virgin Australia заявила, что из-за сбоя все ее самолеты не могут прилетать и отправляться в аэропорт Сиднея. "У нас нет возможности получить планы полетов. Авиакомпания прекратила вылеты и прилеты, так что это полная остановка: рейсы не прилетают и не улетают. На данный момент мы знаем столько же, сколько и вы, так что просто терпите. Мы действуем каждую минуту и получаем информацию по ходу дела", - сказал сотрудник через громкоговоритель в зале ожидания Virgin Australia в аэропорте. Авиакомпания Jetstar также сообщила, что не может зарегистрировать пассажиров из-за сбоя - из строя вышли стойки регистрации. В то же время прибывающие пассажиры в аэропорту Сиднея также не могут забрать свой багаж. Аэропорт Мельбурна также подтвердил, что сбой затронул его работу.

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австралия, аэропорт