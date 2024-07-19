Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ рекомендовал банкам снизить в регионах с ЧС эквайринговые комиссии - 19.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240719/komissiya-850289764.html
ЦБ рекомендовал банкам снизить в регионах с ЧС эквайринговые комиссии
ЦБ рекомендовал банкам снизить в регионах с ЧС эквайринговые комиссии - 19.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ рекомендовал банкам снизить в регионах с ЧС эквайринговые комиссии
Банк России рекомендует кредитным организациям для поддержки предпринимателей в регионах с введенным режимом чрезвычайной ситуации на время его действия снизить | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T20:29+0300
2024-07-19T20:33+0300
банк россии
россия
банк россии
комиссия
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/16/841001649_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_32c1ad6183a290dcd488bba05864bdf6.jpg
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Банк России рекомендует кредитным организациям для поддержки предпринимателей в регионах с введенным режимом чрезвычайной ситуации на время его действия снизить размер комиссий, которые они берут с бизнеса за прием оплаты картами, следует из документа ЦБ. "Банк России … рекомендует кредитным организациям:.. рассмотреть возможность снижения размера платы, взимаемой с клиентов по заключаемым с ними … договорам о приеме электронных средств платежа, за осуществление переводов денежных средств с использованием электронных средств платежа при оплате товаров, (работ, услуг)", - говорится в письме ЦБ. Как поясняет ЦБ, это делается в целях оказания дополнительной поддержки клиентам кредитных организаций, реализующим товары, работы, услуги потребителям в субъектах РФ, в которых введен режим чрезвычайной ситуации, а также "в которых введен средний уровень реагирования", при приеме банковских карт и использовании СБП для оплаты их товаров (работ, услуг) на время действия указанных режимов. Также регулятор рекомендует информировать таких предпринимателей о возможности использования СБП в целях сокращения их издержек при приеме оплаты за товары (работы, услуги).
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/16/841001649_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c1bf358e531edaa557f4465038f0229d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, банк россии, комиссия
Банк России, РОССИЯ, Банк России, комиссия
20:29 19.07.2024 (обновлено: 20:33 19.07.2024)
 
ЦБ рекомендовал банкам снизить в регионах с ЧС эквайринговые комиссии

ЦБ рекомендует банкам снизить для бизнеса в регионах с ЧС эквайринговые комиссии

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Банк России рекомендует кредитным организациям для поддержки предпринимателей в регионах с введенным режимом чрезвычайной ситуации на время его действия снизить размер комиссий, которые они берут с бизнеса за прием оплаты картами, следует из документа ЦБ.
"Банк России … рекомендует кредитным организациям:.. рассмотреть возможность снижения размера платы, взимаемой с клиентов по заключаемым с ними … договорам о приеме электронных средств платежа, за осуществление переводов денежных средств с использованием электронных средств платежа при оплате товаров, (работ, услуг)", - говорится в письме ЦБ.
Как поясняет ЦБ, это делается в целях оказания дополнительной поддержки клиентам кредитных организаций, реализующим товары, работы, услуги потребителям в субъектах РФ, в которых введен режим чрезвычайной ситуации, а также "в которых введен средний уровень реагирования", при приеме банковских карт и использовании СБП для оплаты их товаров (работ, услуг) на время действия указанных режимов.
Также регулятор рекомендует информировать таких предпринимателей о возможности использования СБП в целях сокращения их издержек при приеме оплаты за товары (работы, услуги).
 
Банк РоссииРОССИЯБанк Россиикомиссия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала