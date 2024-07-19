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ЦБ рекомендовал банкам снизить в регионах с ЧС эквайринговые комиссии

ЦБ рекомендовал банкам снизить в регионах с ЧС эквайринговые комиссии - 19.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ рекомендовал банкам снизить в регионах с ЧС эквайринговые комиссии

Банк России рекомендует кредитным организациям для поддержки предпринимателей в регионах с введенным режимом чрезвычайной ситуации на время его действия снизить | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T20:29+0300

2024-07-19T20:29+0300

2024-07-19T20:33+0300

банк россии

россия

банк россии

комиссия

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Банк России рекомендует кредитным организациям для поддержки предпринимателей в регионах с введенным режимом чрезвычайной ситуации на время его действия снизить размер комиссий, которые они берут с бизнеса за прием оплаты картами, следует из документа ЦБ. "Банк России … рекомендует кредитным организациям:.. рассмотреть возможность снижения размера платы, взимаемой с клиентов по заключаемым с ними … договорам о приеме электронных средств платежа, за осуществление переводов денежных средств с использованием электронных средств платежа при оплате товаров, (работ, услуг)", - говорится в письме ЦБ. Как поясняет ЦБ, это делается в целях оказания дополнительной поддержки клиентам кредитных организаций, реализующим товары, работы, услуги потребителям в субъектах РФ, в которых введен режим чрезвычайной ситуации, а также "в которых введен средний уровень реагирования", при приеме банковских карт и использовании СБП для оплаты их товаров (работ, услуг) на время действия указанных режимов. Также регулятор рекомендует информировать таких предпринимателей о возможности использования СБП в целях сокращения их издержек при приеме оплаты за товары (работы, услуги).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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