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Глава МИД Того прокомментировал условия кредитования МВФ и ВБ - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Глава МИД Того прокомментировал условия кредитования МВФ и ВБ
Глава МИД Того прокомментировал условия кредитования МВФ и ВБ - 19.07.2024, ПРАЙМ
Глава МИД Того прокомментировал условия кредитования МВФ и ВБ
Условия кредитования МВФ и ВБ должны быть более гибкими и принимать в расчет культурные особенности, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Того Робер Дюссе. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T10:36+0300
2024-07-19T10:36+0300
экономика
африка
мвф
вб
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АККРА, 19 июл - ПРАЙМ. Условия кредитования МВФ и ВБ должны быть более гибкими и принимать в расчет культурные особенности, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Того Робер Дюссе. "Мы считаем, что условия кредитования должны быть более гибкими и принимать в расчет культурные особенности, с особым фокусом на устойчивом развитии, а не навязывании внешних систем ценностей", - сказал министр. Он назвал "непростыми" отношения между международными финансовыми институтами и африканскими странами. "Хотя эти учреждения оказывают критически важную финансовую помощь, сопутствующие ей условия иногда могут противоречить национальным приоритетам или культурным ценностям. Крайне важно найти баланс между доступом к необходимым средствам и сохранением суверенитета над государственной политикой", - отметил собеседник агентства.
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африка, мвф, вб
Экономика, АФРИКА, МВФ, ВБ
10:36 19.07.2024
 
Глава МИД Того прокомментировал условия кредитования МВФ и ВБ

Глава МИД Того: условия кредитования МВФ и ВБ должны быть более гибкими

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Доллары, кредит - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
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АККРА, 19 июл - ПРАЙМ. Условия кредитования МВФ и ВБ должны быть более гибкими и принимать в расчет культурные особенности, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Того Робер Дюссе.
"Мы считаем, что условия кредитования должны быть более гибкими и принимать в расчет культурные особенности, с особым фокусом на устойчивом развитии, а не навязывании внешних систем ценностей", - сказал министр.
Он назвал "непростыми" отношения между международными финансовыми институтами и африканскими странами.
"Хотя эти учреждения оказывают критически важную финансовую помощь, сопутствующие ей условия иногда могут противоречить национальным приоритетам или культурным ценностям. Крайне важно найти баланс между доступом к необходимым средствам и сохранением суверенитета над государственной политикой", - отметил собеседник агентства.
 
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