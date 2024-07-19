https://1prime.ru/20240719/lodka-850259310.html
"Черная дыра": на Западе забили тревогу из-за беспрецедентного шага России
"Черная дыра": на Западе забили тревогу из-за беспрецедентного шага России - 19.07.2024, ПРАЙМ
"Черная дыра": на Западе забили тревогу из-за беспрецедентного шага России
Российские подводные лодки выполнили задачи в Ирландском море, операции у берегов Великобритании несут угрозу. Об этом пишет обозреватель National Interest Майя | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T09:37+0300
2024-07-19T09:37+0300
2024-07-19T09:37+0300
вооружения
подводные лодки
россия
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/02/848747146_0:32:3407:1948_1920x0_80_0_0_6f2689ce5d8731881eeef5ffff2f8f9e.jpg
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Российские подводные лодки выполнили задачи в Ирландском море, операции у берегов Великобритании несут угрозу. Об этом пишет обозреватель National Interest Майя Карлин.Согласно материалам, недавно российские ударные подводные лодки выполняли задачи в Ирландском море. Среди них были субмарины класса Kilo. Как отмечает обозреватель, модернизированные подлодки РФ представляют собой серьезную опасность."Последняя версия подлодок класса Kilo может запускать крылатые ракеты, торпеды и другое оружие, предназначенное специально для поражения подводной инфраструктуры", - подчеркивает Карлин.НАТО называет Kilo два проекта российских подводных лодок - 877 "Палтус" и 636 "Варшавянка", поступивших на вооружение в 1980 году. Субмарины бесшумны, за что Запад прозвал их "Черной дырой".
https://1prime.ru/20240718/rakety-850249927.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/02/848747146_384:0:3024:1980_1920x0_80_0_0_3f098504b6ca20edb847f1c8e66d6854.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подводные лодки, россия, запад
Вооружения, подводные лодки, РОССИЯ, ЗАПАД
"Черная дыра": на Западе забили тревогу из-за беспрецедентного шага России
National Interest: российские подводные лодки угрожают Западу
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ.
Российские подводные лодки выполнили задачи в Ирландском море, операции у берегов Великобритании несут угрозу. Об этом пишет обозреватель National Interest
Майя Карлин.
Согласно материалам, недавно российские ударные подводные лодки выполняли задачи в Ирландском море. Среди них были субмарины класса Kilo. Как отмечает обозреватель, модернизированные подлодки РФ представляют собой серьезную опасность.
"Последняя версия подлодок класса Kilo может запускать крылатые ракеты, торпеды и другое оружие, предназначенное специально для поражения подводной инфраструктуры", - подчеркивает Карлин.
НАТО называет Kilo два проекта российских подводных лодок - 877 "Палтус" и 636 "Варшавянка", поступивших на вооружение в 1980 году. Субмарины бесшумны, за что Запад прозвал их "Черной дырой".
Глава МО Германии прокомментировал планы по размещению ракет США в ФРГ