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"Черная дыра": на Западе забили тревогу из-за беспрецедентного шага России - 19.07.2024, ПРАЙМ
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"Черная дыра": на Западе забили тревогу из-за беспрецедентного шага России
"Черная дыра": на Западе забили тревогу из-за беспрецедентного шага России - 19.07.2024, ПРАЙМ
"Черная дыра": на Западе забили тревогу из-за беспрецедентного шага России
Российские подводные лодки выполнили задачи в Ирландском море, операции у берегов Великобритании несут угрозу. Об этом пишет обозреватель National Interest Майя | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T09:37+0300
2024-07-19T09:37+0300
вооружения
подводные лодки
россия
запад
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Российские подводные лодки выполнили задачи в Ирландском море, операции у берегов Великобритании несут угрозу. Об этом пишет обозреватель National Interest Майя Карлин.Согласно материалам, недавно российские ударные подводные лодки выполняли задачи в Ирландском море. Среди них были субмарины класса Kilo. Как отмечает обозреватель, модернизированные подлодки РФ представляют собой серьезную опасность."Последняя версия подлодок класса Kilo может запускать крылатые ракеты, торпеды и другое оружие, предназначенное специально для поражения подводной инфраструктуры", - подчеркивает Карлин.НАТО называет Kilo два проекта российских подводных лодок - 877 "Палтус" и 636 "Варшавянка", поступивших на вооружение в 1980 году. Субмарины бесшумны, за что Запад прозвал их "Черной дырой".
https://1prime.ru/20240718/rakety-850249927.html
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подводные лодки, россия, запад
Вооружения, подводные лодки, РОССИЯ, ЗАПАД
09:37 19.07.2024
 
"Черная дыра": на Западе забили тревогу из-за беспрецедентного шага России

National Interest: российские подводные лодки угрожают Западу

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПодготовка ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
Подготовка ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Российские подводные лодки выполнили задачи в Ирландском море, операции у берегов Великобритании несут угрозу. Об этом пишет обозреватель National Interest Майя Карлин.
Согласно материалам, недавно российские ударные подводные лодки выполняли задачи в Ирландском море. Среди них были субмарины класса Kilo. Как отмечает обозреватель, модернизированные подлодки РФ представляют собой серьезную опасность.
"Последняя версия подлодок класса Kilo может запускать крылатые ракеты, торпеды и другое оружие, предназначенное специально для поражения подводной инфраструктуры", - подчеркивает Карлин.
НАТО называет Kilo два проекта российских подводных лодок - 877 "Палтус" и 636 "Варшавянка", поступивших на вооружение в 1980 году. Субмарины бесшумны, за что Запад прозвал их "Черной дырой".
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