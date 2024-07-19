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"Черная дыра": на Западе забили тревогу из-за беспрецедентного шага России

"Черная дыра": на Западе забили тревогу из-за беспрецедентного шага России - 19.07.2024, ПРАЙМ

"Черная дыра": на Западе забили тревогу из-за беспрецедентного шага России

Российские подводные лодки выполнили задачи в Ирландском море, операции у берегов Великобритании несут угрозу. Об этом пишет обозреватель National Interest Майя | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T09:37+0300

2024-07-19T09:37+0300

2024-07-19T09:37+0300

вооружения

подводные лодки

россия

запад

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Российские подводные лодки выполнили задачи в Ирландском море, операции у берегов Великобритании несут угрозу. Об этом пишет обозреватель National Interest Майя Карлин.Согласно материалам, недавно российские ударные подводные лодки выполняли задачи в Ирландском море. Среди них были субмарины класса Kilo. Как отмечает обозреватель, модернизированные подлодки РФ представляют собой серьезную опасность."Последняя версия подлодок класса Kilo может запускать крылатые ракеты, торпеды и другое оружие, предназначенное специально для поражения подводной инфраструктуры", - подчеркивает Карлин.НАТО называет Kilo два проекта российских подводных лодок - 877 "Палтус" и 636 "Варшавянка", поступивших на вооружение в 1980 году. Субмарины бесшумны, за что Запад прозвал их "Черной дырой".

https://1prime.ru/20240718/rakety-850249927.html

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подводные лодки, россия, запад