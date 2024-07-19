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Лукашенко рассказал, что "колошматил" губернаторов за отвратительную работу - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Лукашенко рассказал, что "колошматил" губернаторов за отвратительную работу
Лукашенко рассказал, что "колошматил" губернаторов за отвратительную работу - 19.07.2024, ПРАЙМ
Лукашенко рассказал, что "колошматил" губернаторов за отвратительную работу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал чиновниках в регионах, которые, по его словам, плохо справляются с ликвидацией последствий урагана. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T14:49+0300
2024-07-19T14:49+0300
александр лукашенко
белоруссия
ураган
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал чиновниках в регионах, которые, по его словам, плохо справляются с ликвидацией последствий урагана. "Отвратительная работа. В первые часы и дни работы. Я это видел. Поэтому начал колошматить губернаторов и других", — сказал он на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании и преодолению последствий стихии.Лукашенко также обратил внимание, что есть граждане, которые помогают убирать завалы и упавшие деревья, - "настоящие мужики". А, с другой стороны, есть и такие, которые ждут, что власти решат все проблемы, и "пальцем не шевельнут". Как доложил на совещании министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, в середине июля из-за грозового фронта в 74 районах Белоруссии пострадала почти тысяча населенных пунктов, от упавших деревьев и элементов кровли погибли шесть человек, из них двое детей. Травмы получили 72 человека, более двадцати пострадавших остаются в больницах.
https://1prime.ru/20240614/korruptsiya-849174658.html
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александр лукашенко, белоруссия, ураган
Александр Лукашенко, БЕЛОРУССИЯ, ураган
14:49 19.07.2024
 
Лукашенко рассказал, что "колошматил" губернаторов за отвратительную работу

Лукашенко "колошматил" губернаторов за отвратительную работу после урагана

© POOL | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
© POOL
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал чиновниках в регионах, которые, по его словам, плохо справляются с ликвидацией последствий урагана.
"Отвратительная работа. В первые часы и дни работы. Я это видел. Поэтому начал колошматить губернаторов и других", — сказал он на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании и преодолению последствий стихии.
Лукашенко также обратил внимание, что есть граждане, которые помогают убирать завалы и упавшие деревья, - "настоящие мужики". А, с другой стороны, есть и такие, которые ждут, что власти решат все проблемы, и "пальцем не шевельнут".
Как доложил на совещании министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, в середине июля из-за грозового фронта в 74 районах Белоруссии пострадала почти тысяча населенных пунктов, от упавших деревьев и элементов кровли погибли шесть человек, из них двое детей. Травмы получили 72 человека, более двадцати пострадавших остаются в больницах.
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
Лукашенко пригрозил "поставить к стенке" чиновников за коррупцию
14 июня, 12:51
 
Александр ЛукашенкоБЕЛОРУССИЯураган
 
 
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