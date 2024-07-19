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ГП запросила срок для фигурантов дела о беспорядках в аэропорту в Махачкале - 19.07.2024, ПРАЙМ
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ГП запросила срок для фигурантов дела о беспорядках в аэропорту в Махачкале
ГП запросила срок для фигурантов дела о беспорядках в аэропорту в Махачкале - 19.07.2024, ПРАЙМ
ГП запросила срок для фигурантов дела о беспорядках в аэропорту в Махачкале
Государственное обвинение запросило срок от семи до десяти лет лишения свободы для пяти фигурантов дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году. Об этом | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T15:40+0300
2024-07-19T15:40+0300
россия
махачкала
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Государственное обвинение запросило срок от семи до десяти лет лишения свободы для пяти фигурантов дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России."В ходе прений сторон гособвинитель предложил назначить подсудимым наказания в виде лишения свободы на сроки от 7 до 10 лет", — отмечается в сообщении.Суд над фигурантами дела начался начался в июне в Краснодарском крае. Подсудимые обвиняются в участии в массовых беспорядках, а также один из них обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.В воскресенье, 29 октября 2023 года, жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу местного аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, вспыхнули беспорядки. Позднее аэропорт закрыли, все рейсы перенаправили в запасные воздушные гавани.
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россия, махачкала
РОССИЯ, Махачкала
15:40 19.07.2024
 
ГП запросила срок для фигурантов дела о беспорядках в аэропорту в Махачкале

ГП запросила от 7 до 10 лет колонии по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Государственное обвинение запросило срок от семи до десяти лет лишения свободы для пяти фигурантов дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
"В ходе прений сторон гособвинитель предложил назначить подсудимым наказания в виде лишения свободы на сроки от 7 до 10 лет", — отмечается в сообщении.
Суд над фигурантами дела начался начался в июне в Краснодарском крае. Подсудимые обвиняются в участии в массовых беспорядках, а также один из них обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.
В воскресенье, 29 октября 2023 года, жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу местного аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, вспыхнули беспорядки. Позднее аэропорт закрыли, все рейсы перенаправили в запасные воздушные гавани.
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РОССИЯМахачкала
 
 
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