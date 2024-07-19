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Маркетплейс "ПСБ Маркет" запустил мобильное приложение

Маркетплейс "ПСБ Маркет" запустил мобильное приложение - 19.07.2024, ПРАЙМ

Маркетплейс "ПСБ Маркет" запустил мобильное приложение

Маркетплейс "ПСБ Маркет", работающий в новых регионах РФ, запустил собственное мобильное приложение для Android для облегчения онлайн-покупок, сообщает... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T18:28+0300

2024-07-19T18:28+0300

2024-07-19T18:28+0300

экономика

россия

новые регионы

псб

маркетплейс

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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Маркетплейс "ПСБ Маркет", работающий в новых регионах РФ, запустил собственное мобильное приложение для Android для облегчения онлайн-покупок, сообщает пресс-служба ПСБ. "ПСБ Маркет" (группа ПСБ) запустил собственное мобильное приложение для владельцев смартфонов на Android. Теперь жители новых регионов могут еще быстрее и удобнее найти необходимый товар и совершить выгодные покупки на маркетплейсе", — говорится в сообщении. "В рамках работы маркетплейса мы не только масштабируем сеть пунктов выдачи заказов, но и развиваем онлайн-сервисы, чтобы самые востребованные товары были у жителей всегда под рукой", — цитирует пресс-служба вице-президента, директора департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексея Назарова. По словам генерального директора "ПСБ Маркет" Александра Филатова, которые приводятся в сообщении, на сегодняшний день в новых субъектах открыто более 150 пунктов выдачи заказов "ПСБ Маркет", их число продолжает расти. "ПСБ Маркет", по данным банка, является единственным маркетплейсом с сетью пунктов выдачи непосредственно на территории новых регионов РФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, новые регионы, псб, маркетплейс