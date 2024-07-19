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Маркетплейс "ПСБ Маркет" запустил мобильное приложение - 19.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Маркетплейс "ПСБ Маркет" запустил мобильное приложение
Маркетплейс "ПСБ Маркет" запустил мобильное приложение - 19.07.2024, ПРАЙМ
Маркетплейс "ПСБ Маркет" запустил мобильное приложение
Маркетплейс "ПСБ Маркет", работающий в новых регионах РФ, запустил собственное мобильное приложение для Android для облегчения онлайн-покупок, сообщает... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T18:28+0300
2024-07-19T18:28+0300
экономика
россия
новые регионы
псб
маркетплейс
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Маркетплейс "ПСБ Маркет", работающий в новых регионах РФ, запустил собственное мобильное приложение для Android для облегчения онлайн-покупок, сообщает пресс-служба ПСБ. "ПСБ Маркет" (группа ПСБ) запустил собственное мобильное приложение для владельцев смартфонов на Android. Теперь жители новых регионов могут еще быстрее и удобнее найти необходимый товар и совершить выгодные покупки на маркетплейсе", — говорится в сообщении. "В рамках работы маркетплейса мы не только масштабируем сеть пунктов выдачи заказов, но и развиваем онлайн-сервисы, чтобы самые востребованные товары были у жителей всегда под рукой", — цитирует пресс-служба вице-президента, директора департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексея Назарова. По словам генерального директора "ПСБ Маркет" Александра Филатова, которые приводятся в сообщении, на сегодняшний день в новых субъектах открыто более 150 пунктов выдачи заказов "ПСБ Маркет", их число продолжает расти. "ПСБ Маркет", по данным банка, является единственным маркетплейсом с сетью пунктов выдачи непосредственно на территории новых регионов РФ.
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россия, новые регионы, псб, маркетплейс
Экономика, РОССИЯ, новые регионы, ПСБ, маркетплейс
18:28 19.07.2024
 
Маркетплейс "ПСБ Маркет" запустил мобильное приложение

Маркетплейс "ПСБ Маркет" запустил мобильное приложение для Android

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПАО "Промсвязьбанк"
ПАО Промсвязьбанк - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Маркетплейс "ПСБ Маркет", работающий в новых регионах РФ, запустил собственное мобильное приложение для Android для облегчения онлайн-покупок, сообщает пресс-служба ПСБ.
"ПСБ Маркет" (группа ПСБ) запустил собственное мобильное приложение для владельцев смартфонов на Android. Теперь жители новых регионов могут еще быстрее и удобнее найти необходимый товар и совершить выгодные покупки на маркетплейсе", — говорится в сообщении.
"В рамках работы маркетплейса мы не только масштабируем сеть пунктов выдачи заказов, но и развиваем онлайн-сервисы, чтобы самые востребованные товары были у жителей всегда под рукой", — цитирует пресс-служба вице-президента, директора департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексея Назарова.
По словам генерального директора "ПСБ Маркет" Александра Филатова, которые приводятся в сообщении, на сегодняшний день в новых субъектах открыто более 150 пунктов выдачи заказов "ПСБ Маркет", их число продолжает расти.
"ПСБ Маркет", по данным банка, является единственным маркетплейсом с сетью пунктов выдачи непосредственно на территории новых регионов РФ.
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ЭкономикаРОССИЯновые регионыПСБмаркетплейс
 
 
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