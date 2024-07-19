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Илон Маск подтвердил, что соцсеть Х работает на фоне сбоев

Илон Маск подтвердил, что соцсеть Х работает на фоне сбоев - 19.07.2024, ПРАЙМ

Илон Маск подтвердил, что соцсеть Х работает на фоне сбоев

Американский предприниматель Илон Маск на фоне глобальных компьютерных сбоев сообщил, что принадлежащая ему соцсеть Х до сих пор работает, а также посмеялся над | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T11:47+0300

2024-07-19T11:47+0300

2024-07-19T11:47+0300

илон маск

сбой

соцсеть x

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск на фоне глобальных компьютерных сбоев сообщил, что принадлежащая ему соцсеть Х до сих пор работает, а также посмеялся над шутками пользователей, отметивших стабильную работу платформы по сравнению с другими глобальными системами. "Это приложение все еще работает", - ответил Маск на публикацию одного из пользователей Х, написавшего, что, похоже, по всему миру все сломалось. Кроме того, Маск отреагировал смеющимся эмодзи на мем другого пользователя о стабильной работе Х на фоне неполадок у Microsoft. Ранее международная технологическая компания CrowdStrike опубликовала техническое предупреждение относительно серьезной проблемы, затрагивающей системы Windows по всему миру.

https://1prime.ru/20240718/mask-850236211.html

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илон маск, сбой, соцсеть x