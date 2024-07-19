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У иркутских дачников изъяли 500 единиц майнингового оборудования - 19.07.2024, ПРАЙМ
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У иркутских дачников изъяли 500 единиц майнингового оборудования
У иркутских дачников изъяли 500 единиц майнингового оборудования - 19.07.2024, ПРАЙМ
У иркутских дачников изъяли 500 единиц майнингового оборудования
Под Иркутском изъяли 500 единиц майнингового оборудования у жителей дачных товариществ, которые незаконно использовали электроэнергию для добычи криптовалюты,... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T13:39+0300
2024-07-19T13:39+0300
майнинг
иркутская область
следственный комитет
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ИРКУТСК, 19 июл - ПРАЙМ. Под Иркутском изъяли 500 единиц майнингового оборудования у жителей дачных товариществ, которые незаконно использовали электроэнергию для добычи криптовалюты, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. В Иркутской области по факту незаконного потребления электроэнергии возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере. "Жители ДНТ "Уютное" и ТСН "Молодежное" в Иркутском районе разместили 500 единиц майнингового оборудования и подключили его к электрическим сетям, снабжающим население Иркутского района. Путем обмана подозреваемые причинили имущественный ущерб более 200 миллионов рублей. Создана следственная группа, проведены обыски, изъято майнинговое оборудование", - говорится в сообщении Отмечается, что злоумышленники производили оплату потребления электроэнергии по льготному тарифу для бытовых нужд.
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майнинг, иркутская область, следственный комитет
майнинг, Иркутская область, Следственный комитет
13:39 19.07.2024
 
У иркутских дачников изъяли 500 единиц майнингового оборудования

СУСК: у иркутских дачников изъяли 500 единиц майнингового оборудования

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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ИРКУТСК, 19 июл - ПРАЙМ. Под Иркутском изъяли 500 единиц майнингового оборудования у жителей дачных товариществ, которые незаконно использовали электроэнергию для добычи криптовалюты, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
В Иркутской области по факту незаконного потребления электроэнергии возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере.
"Жители ДНТ "Уютное" и ТСН "Молодежное" в Иркутском районе разместили 500 единиц майнингового оборудования и подключили его к электрическим сетям, снабжающим население Иркутского района. Путем обмана подозреваемые причинили имущественный ущерб более 200 миллионов рублей. Создана следственная группа, проведены обыски, изъято майнинговое оборудование", - говорится в сообщении
Отмечается, что злоумышленники производили оплату потребления электроэнергии по льготному тарифу для бытовых нужд.
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