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Власти потребовали приостановить права иностранного акционера "Мегаполиса"

Власти потребовали приостановить права иностранного акционера "Мегаполиса" - 19.07.2024, ПРАЙМ

Власти потребовали приостановить права иностранного акционера "Мегаполиса"

Минпромторг России подал в арбитражный суд Московской области заявление, в котором просит приостановить корпоративные права нидерландской Megapolis Distribution | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T09:14+0300

2024-07-19T09:14+0300

2024-07-19T09:31+0300

россия

минпромторг

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МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. Минпромторг России подал в арбитражный суд Московской области заявление, в котором просит приостановить корпоративные права нидерландской Megapolis Distribution B.V. в крупном российском дистрибьюторе табака АО "Торговая компания "Мегаполис", следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд 18 июля. Оно уже принято к рассмотрению, заседание назначено на 8 августа. Кабмин РФ 6 июня расширил список экономически значимых организаций (ЭЗО), добавив в него ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (входит в ОСК), крупного табачного дистрибьютера АО "Торговая компания "Мегаполис" и МКАО "Хайлэнд Голд".

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россия, минпромторг