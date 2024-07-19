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Власти потребовали приостановить права иностранного акционера "Мегаполиса" - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Власти потребовали приостановить права иностранного акционера "Мегаполиса"
Власти потребовали приостановить права иностранного акционера "Мегаполиса" - 19.07.2024, ПРАЙМ
Власти потребовали приостановить права иностранного акционера "Мегаполиса"
Минпромторг России подал в арбитражный суд Московской области заявление, в котором просит приостановить корпоративные права нидерландской Megapolis Distribution | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T09:14+0300
2024-07-19T09:31+0300
россия
минпромторг
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МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. Минпромторг России подал в арбитражный суд Московской области заявление, в котором просит приостановить корпоративные права нидерландской Megapolis Distribution B.V. в крупном российском дистрибьюторе табака АО "Торговая компания "Мегаполис", следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд 18 июля. Оно уже принято к рассмотрению, заседание назначено на 8 августа. Кабмин РФ 6 июня расширил список экономически значимых организаций (ЭЗО), добавив в него ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (входит в ОСК), крупного табачного дистрибьютера АО "Торговая компания "Мегаполис" и МКАО "Хайлэнд Голд".
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россия, минпромторг
РОССИЯ, Минпромторг
09:14 19.07.2024 (обновлено: 09:31 19.07.2024)
 
Власти потребовали приостановить права иностранного акционера "Мегаполиса"

Минпромторг потребовал приостановить права акционера продавца табака "Мегаполис"

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. Минпромторг России подал в арбитражный суд Московской области заявление, в котором просит приостановить корпоративные права нидерландской Megapolis Distribution B.V. в крупном российском дистрибьюторе табака АО "Торговая компания "Мегаполис", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Заявление поступило в суд 18 июля. Оно уже принято к рассмотрению, заседание назначено на 8 августа.
Кабмин РФ 6 июня расширил список экономически значимых организаций (ЭЗО), добавив в него ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (входит в ОСК), крупного табачного дистрибьютера АО "Торговая компания "Мегаполис" и МКАО "Хайлэнд Голд".
 
РОССИЯМинпромторг
 
 
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